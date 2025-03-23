Россиянка разгромно проиграла украинке на престижном турнире WTA в Майами
Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Майами (США).
Блинкова, 85-я в мировом рейтинге, в третьем круге за час уступила украинке Марте Костюк (29-я) со счетом 2:6, 1:6.
Следующей соперницей Костюк будет американка Джессика Пегула (4-я) или россиянка Анна Калинская (33-я).
Из россиянок в одиночном разряде турнира также осталась Мирра Андреева (6-я), которая в ночь на понедельник сыграет с американкой Амандой Анисимовой (17-я).
Чемпионка турнира в Майами получит 1000 очков и более $1,1 млн призовых.
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