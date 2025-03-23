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Россиянка разгромно проиграла украинке на престижном турнире WTA в Майами

Блинкова разгромно проиграла украинке Костюк на турнире WTA в Майами
Анна Блинкова смогла взять у Марты Костюк только три гейма и вылетела с турнира. В одиночном разряде из россиянок остались Анна Калинская и Мирра Андреева
Анна Блинкова
Анна Блинкова (Фото: Al Bello / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Майами (США).

Блинкова, 85-я в мировом рейтинге, в третьем круге за час уступила украинке Марте Костюк (29-я) со счетом 2:6, 1:6.

Следующей соперницей Костюк будет американка Джессика Пегула (4-я) или россиянка Анна Калинская (33-я).

Из россиянок в одиночном разряде турнира также осталась Мирра Андреева (6-я), которая в ночь на понедельник сыграет с американкой Амандой Анисимовой (17-я).

Чемпионка турнира в Майами получит 1000 очков и более $1,1 млн призовых.

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