Немка Пройс выиграла Кубок мира по биатлону благодаря падению соперницы

Немка выиграла Кубок мира по биатлону благодаря падению соперницы

Франциска Пройс на последнем круге масс-старта обошла упавшую Лу Жанмонно, которая лидировала в общем зачете Кубка мира, и впервые в карьере взяла Большой хрустальный глобус

Франциска Пройс (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс победила в общем зачете Кубка мира, выиграв масс-старт в Холменколлене (Норвегия).

Пройс преодолела дистанцию 12,5 км с одним промахом за 38 минут 23,8 секунды. До последнего поворота она боролась за победу в гонке и Кубке с француженкой Лу Жанмонно, но та упала и финишировала третьей (+11,7 секунды).

Второе место заняла шведка Эльвира Эберг (+3,3; три промаха).

Пройс в итоге опередила Жанмонно на 20 очков в общем зачете Кубка.

После гонки Пройс призналась, что масс-старт выдался сумасшедшим.

Пройс 31 год, она бронзовый призер Игр-2022 в эстафете и двукратная чемпионка мира.