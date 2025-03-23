 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Немка выиграла Кубок мира по биатлону благодаря падению соперницы

Немка Пройс выиграла Кубок мира по биатлону благодаря падению соперницы
Франциска Пройс на последнем круге масс-старта обошла упавшую Лу Жанмонно, которая лидировала в общем зачете Кубка мира, и впервые в карьере взяла Большой хрустальный глобус
Франциска Пройс
Франциска Пройс (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс победила в общем зачете Кубка мира, выиграв масс-старт в Холменколлене (Норвегия).

Пройс преодолела дистанцию 12,5 км с одним промахом за 38 минут 23,8 секунды. До последнего поворота она боролась за победу в гонке и Кубке с француженкой Лу Жанмонно, но та упала и финишировала третьей (+11,7 секунды).

Второе место заняла шведка Эльвира Эберг (+3,3; три промаха).

Пройс в итоге опередила Жанмонно на 20 очков в общем зачете Кубка.

После гонки Пройс призналась, что масс-старт выдался сумасшедшим.

Пройс 31 год, она бронзовый призер Игр-2022 в эстафете и двукратная чемпионка мира.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Биатлон
Материалы по теме
Легрейд впервые стал победителем общего зачета Кубка мира по биатлону
Спорт
Биатлонистка Дербушева выиграла масс-старт на чемпионате России
Спорт
Биатлонисты сборной Норвегии попали в ДТП в Эстонии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Британец отказался считать унизительным поражение на выборах главы МОКСпорт, 18:29
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 18:15
Уиткофф заявил об ожидании прогресса на переговорах в Саудовской АравииПолитика, 18:03
Хинштейн пообещал административное наказание блогеру за граффити в СуджеПолитика, 18:02
Советник Милея назвал главной проблемой Аргентины ее жителейПолитика, 17:52
В Нижневартовске из-за взорвавшегося пауэрбанка сгорела квартираОбщество, 17:40
В Коломне в канализационной трубе нашли тело младенцаОбщество, 17:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Немка выиграла Кубок мира по биатлону благодаря падению соперницыСпорт, 17:26
Стали известны сроки начала переговоров Украины и США в Эр-РиядеПолитика, 17:15
Арестованного мэра Стамбула отстранили от исполнения обязанностейПолитика, 17:11
Папа римский впервые после болезни появился перед верующими. ВидеоОбщество, 16:53
«Спартак» и ЦСКА завершили регулярный чемпионат КХЛ победамиСпорт, 16:45
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 16:40
В Киеве решили завершить отопительный сезонОбщество, 16:33