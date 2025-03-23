Немка выиграла Кубок мира по биатлону благодаря падению соперницы
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс победила в общем зачете Кубка мира, выиграв масс-старт в Холменколлене (Норвегия).
Пройс преодолела дистанцию 12,5 км с одним промахом за 38 минут 23,8 секунды. До последнего поворота она боролась за победу в гонке и Кубке с француженкой Лу Жанмонно, но та упала и финишировала третьей (+11,7 секунды).
Второе место заняла шведка Эльвира Эберг (+3,3; три промаха).
Пройс в итоге опередила Жанмонно на 20 очков в общем зачете Кубка.
После гонки Пройс призналась, что масс-старт выдался сумасшедшим.
Пройс 31 год, она бронзовый призер Игр-2022 в эстафете и двукратная чемпионка мира.
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