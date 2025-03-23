Ардашев выиграл масс-старт на чемпионате России, Большунов — пятый
Сергей Ардашев победил в гонке на 50 км классическим стилем на чемпионате России в Сыктывкаре, показав время 2 часа 16 минут 48,9 секунды.
Ардашев на финише на 0,2 секунды опередил Савелия Коростелева и на 0,5 секунды — Илью Семикова.
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал пятым, проиграв победителю 5,7 секунды.
Накануне женский марафон выиграла Елизавета Маслакова.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов