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Ардашев выиграл масс-старт на чемпионате России, Большунов — пятый

Ардашев вырвал победу в масс-старте на чемпионате России, Большунов — пятый
Призеров гонки в Сыктывкаре Сергея Ардашева, Савелия Коростелева и Илью Семикова на финише разделили десятые доли секунды
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Сергей Ардашев победил в гонке на 50 км классическим стилем на чемпионате России в Сыктывкаре, показав время 2 часа 16 минут 48,9 секунды.

Ардашев на финише на 0,2 секунды опередил Савелия Коростелева и на 0,5 секунды — Илью Семикова.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал пятым, проиграв победителю 5,7 секунды.

Накануне женский марафон выиграла Елизавета Маслакова.

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