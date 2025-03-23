Ардашев вырвал победу в масс-старте на чемпионате России, Большунов — пятый

Ардашев выиграл масс-старт на чемпионате России, Большунов — пятый

Призеров гонки в Сыктывкаре Сергея Ардашева, Савелия Коростелева и Илью Семикова на финише разделили десятые доли секунды

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Сергей Ардашев победил в гонке на 50 км классическим стилем на чемпионате России в Сыктывкаре, показав время 2 часа 16 минут 48,9 секунды.

Ардашев на финише на 0,2 секунды опередил Савелия Коростелева и на 0,5 секунды — Илью Семикова.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал пятым, проиграв победителю 5,7 секунды.

Накануне женский марафон выиграла Елизавета Маслакова.