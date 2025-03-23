Две передачи Овечкина помогли «Кэпиталз» разгромить «Флориду»

Российский форвард отличился в матче с «Флоридой Пантерз», сделав две результативные передачи. Это помогло «Вашингтон Кэпиталз» победить со счетом 6:3

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал две результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз».

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Коннор Макмайкл (4-я минута), Джон Карлсон (13), Энтони Бовиллье (15), Том Уилсон (21), Дилан Строум (21) и Эндрю Манджапане (26).

У «Флориды» отличились Сэм Беннетт (7), Сет Джонс (14) и Джона Гаджович (15).

Овечкин провел на поле 20 минут игрового времени во втором периоде. Он выполнил пять бросков в створ ворот.

Сам хоккеист не забил, однако проассистировал Дилану Строуму и Эндрю Манджапане, которые установили окончательный счет. Две голевые передачи, продлили личную результативную серию россиянина до четырех игр.

На счету 39-летнего Овечкина 888 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить шесть голов, чтобы повторить рекорд Гретцки (894).

Овечкин в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном». Со сборной России форвард три раза побеждал на чемпионатах мира.