Две передачи Овечкина помогли «Кэпиталз» разгромить «Флориду»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал две результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз».
В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Коннор Макмайкл (4-я минута), Джон Карлсон (13), Энтони Бовиллье (15), Том Уилсон (21), Дилан Строум (21) и Эндрю Манджапане (26).
У «Флориды» отличились Сэм Беннетт (7), Сет Джонс (14) и Джона Гаджович (15).
Овечкин провел на поле 20 минут игрового времени во втором периоде. Он выполнил пять бросков в створ ворот.
Сам хоккеист не забил, однако проассистировал Дилану Строуму и Эндрю Манджапане, которые установили окончательный счет. Две голевые передачи, продлили личную результативную серию россиянина до четырех игр.
На счету 39-летнего Овечкина 888 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить шесть голов, чтобы повторить рекорд Гретцки (894).
Овечкин в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном». Со сборной России форвард три раза побеждал на чемпионатах мира.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов