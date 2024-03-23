Австрийский футболист забил самый быстрый гол в истории матчей сборных

Австрийский футболист забил на шестой секунде, побив рекорд для матчей сборных

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер отличился на шестой секунде в товарищеском матче против команды Словакии

Кристоф Баумгартнер (Фото: Christian Hofer / Getty Images)

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер забил быстрый гол в гостевом товарищеском матче против команды Словакии.

Футболист «Лейпцига» отличился уже на шестой секунде после стартового свистка.

После розыгрыша мяча с центра поля Баумгартнер совершил сольный проход и отправил мяч в сетку дальним ударом.

Это новый рекорд по быстроте гола в истории матчей национальных сборных, сообщает beIN SPORTS. Баумгартнер побил рекорд немца Лукаса Подольски, который в 2013 году забил Эквадору на седьмой секунде.

Баумгартнеру 24 года, он забил свой 12-й гол в 35 матчах за национальную команду.