 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Австрийский футболист забил самый быстрый гол в истории матчей сборных

Австрийский футболист забил на шестой секунде, побив рекорд для матчей сборных
Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер отличился на шестой секунде в товарищеском матче против команды Словакии
Кристоф Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер (Фото: Christian Hofer / Getty Images)

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер забил быстрый гол в гостевом товарищеском матче против команды Словакии.

Футболист «Лейпцига» отличился уже на шестой секунде после стартового свистка.

После розыгрыша мяча с центра поля Баумгартнер совершил сольный проход и отправил мяч в сетку дальним ударом.

Это новый рекорд по быстроте гола в истории матчей национальных сборных, сообщает beIN SPORTS. Баумгартнер побил рекорд немца Лукаса Подольски, который в 2013 году забил Эквадору на седьмой секунде.

Баумгартнеру 24 года, он забил свой 12-й гол в 35 матчах за национальную команду.

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокусе». Видео

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт

Опубликован список погибших в теракте

После теракта не выходит на связь помощник директора группы «Пикник»

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
США осудили теракт в «Крокус Сити Холле» Политика, 22:58
В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность Политика, 22:53
В Севастополе объявили воздушную тревогу Общество, 22:49
На Крымском мосту временно перекрыли движение машин Общество, 22:44
Бастрыкин поручил наградить помогавших спасать людей в «Крокусе» Общество, 22:40
Группа «Пикник» сообщила о пропаже помощницы директора коллектива Общество, 22:37
Спасательную операцию на месте теракта в «Крокусе» завершили Общество, 22:25
Никарагуа и Республика Сербская объявили траур после теракта в «Крокусе» Общество, 22:22
Агаларов рассказал о гибели охранника при теракте в «Крокус сити» Общество, 22:07
RT показал видео с еще одним подозреваемым в атаке на «Крокус Сити Холл» Общество, 22:04
Хуситы осудили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» Общество, 21:57
Барбершоп сообщил об угрозах из-за подозреваемого в теракте экс-работника Общество, 21:46
Четырех подозреваемых в атаке на «Крокус» доставили в СК в Москву Общество, 21:36
Гостья «Крокуса» рассказала об эвакуации с ребенком-колясочником Общество, 21:18