Австрийский футболист забил самый быстрый гол в истории матчей сборных
Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер забил быстрый гол в гостевом товарищеском матче против команды Словакии.
Футболист «Лейпцига» отличился уже на шестой секунде после стартового свистка.
После розыгрыша мяча с центра поля Баумгартнер совершил сольный проход и отправил мяч в сетку дальним ударом.
Это новый рекорд по быстроте гола в истории матчей национальных сборных, сообщает beIN SPORTS. Баумгартнер побил рекорд немца Лукаса Подольски, который в 2013 году забил Эквадору на седьмой секунде.
Баумгартнеру 24 года, он забил свой 12-й гол в 35 матчах за национальную команду.
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