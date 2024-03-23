Молодежная сборная России разгромила соперника в Уругвае со счетом 7:2
Молодежная сборная России по футболу (игроки до 20 лет) обыграла в товарищеском матче в столице Уругвая Монтевидео молодежную команду одного из лидеров местного чемпионата — «Насьональ».
Встреча завершилась со счетом 7:2. У россиян по два гола забили Артем Быковский («Спартак») и Илья Родионов («Черноморец»), также отличились Кирилл Глебов (ЦСКА), Александр Чупаев («Динамо») и Игорь Дмитриев («Урал»).
Голкипер Даниил Худяков («Локомотив») во втором тайме отразил пенальти.
Матч начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Команды вышли на игры в траурных повязках.
Всего в Уругвае российская «молодежка» проведет три матча. В первой игре, в ночь на 22 марта, команда Ивана Шабарова обыграла молодежную сборную Уругвая, действующего чемпиона мира в этой возрастной категории, со счетом 1:0.
Заключительный матч пройдет 25 марта, соперником станет молодежная команда «Монтевидео Сити Торке».
Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»
Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего
Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины
МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокусе». Видео
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием
Опубликован список погибших в теракте
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»