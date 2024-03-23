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Молодежная сборная России разгромила соперника в Уругвае со счетом 7:2

Молодежная сборная России разгромила соперника на сборе в Уругвае со счетом 7:2
Футболисты молодежной сборной России победили в Монтевидео «Насьональ» со счетом 7:2
Фото: телеграм-канал молодежной сборной России по футболу
Фото: телеграм-канал молодежной сборной России по футболу

Молодежная сборная России по футболу (игроки до 20 лет) обыграла в товарищеском матче в столице Уругвая Монтевидео молодежную команду одного из лидеров местного чемпионата — «Насьональ».

Встреча завершилась со счетом 7:2. У россиян по два гола забили Артем Быковский («Спартак») и Илья Родионов («Черноморец»), также отличились Кирилл Глебов (ЦСКА), Александр Чупаев («Динамо») и Игорь Дмитриев («Урал»).

Голкипер Даниил Худяков («Локомотив») во втором тайме отразил пенальти.

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Команды вышли на игры в траурных повязках.

Всего в Уругвае российская «молодежка» проведет три матча. В первой игре, в ночь на 22 марта, команда Ивана Шабарова обыграла молодежную сборную Уругвая, действующего чемпиона мира в этой возрастной категории, со счетом 1:0.

Заключительный матч пройдет 25 марта, соперником станет молодежная команда «Монтевидео Сити Торке».

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