 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Лыжные гонки на ЧР в Малиновке отменили из-за теракта в «Крокусе»

Все оставшиеся лыжные гонки на ЧР в Малиновке отменили из-за теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Женский и мужской масс-старты в Малиновке (Архангельская область) должны были пройти 23 и 24 марта соответственно
Фото: Clive Rose / Getty Images
Фото: Clive Rose / Getty Images

Все оставшиеся старты на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке (Архангельская область) отменены из-за теракта, который произошел накануне в «Крокус Сити Холле». Об этом «Матч ТВ» сообщил директор оргкомитета турнира Дмитрий Ермаков.

«Решение принято, сейчас оформляем протокольно, соревнования отменены. Переноситься на другой день? Гонки отменены и точка», — сказал Ермаков.

Масс-старт свободным стилем у женщин на 30 км должен был пройти 23 марта, масс-старт у мужчин на 50 км — 24 марта.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, всего погибли более 60 человек, более 120 пострадали. В больницах Москвы и области, по последним данным МЧС, находятся 107 человек.

Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

«Трагедия для меня и семьи». Эмин Агаларов – о теракте в «Крокусе»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Кадры с тушением пожара в «Крокусе»

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Архангельская область
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
КХЛ отменила матч «Спартака» в плей-офф из-за теракта в «Крокусе» Спорт, 10:50
Лыжные гонки на ЧР в Малиновке отменили из-за теракта в «Крокусе» Спорт, 10:45
⁠МИД Афганистана осудил теракт в подмосковном «Крокусе» Политика, 10:44
Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 10:35
Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на «Крокус»⁠ Общество, 10:29
Один из участников группы «Пикник» до сих пор не вышел на связь Общество, 10:19
Таджикистан опроверг причастность граждан страны к теракту в «Крокусе» Политика, 10:18
Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний Инвестиции, 10:10
МЧС обновило список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» Общество, 10:04
Очередь у центра сдачи крови в Москве. Видео Общество, 10:03
Один человек погиб и пятеро пострадали при обстреле Белгорода Политика, 09:58
Гражданин Белоруссии пострадал в результате теракта в «Крокусе» Общество, 09:42
Конгресс США утвердил бюджет за считаные часы до частичного шатдауна Политика, 09:14
Над Белгородской областью сбили 11 снарядов Vampire Политика, 09:12