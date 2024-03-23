Все оставшиеся лыжные гонки на ЧР в Малиновке отменили из-за теракта в «Крокусе»

Лыжные гонки на ЧР в Малиновке отменили из-за теракта в «Крокусе»

Женский и мужской масс-старты в Малиновке (Архангельская область) должны были пройти 23 и 24 марта соответственно

Фото: Clive Rose / Getty Images

Все оставшиеся старты на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке (Архангельская область) отменены из-за теракта, который произошел накануне в «Крокус Сити Холле». Об этом «Матч ТВ» сообщил директор оргкомитета турнира Дмитрий Ермаков.

«Решение принято, сейчас оформляем протокольно, соревнования отменены. Переноситься на другой день? Гонки отменены и точка», — сказал Ермаков.

Масс-старт свободным стилем у женщин на 30 км должен был пройти 23 марта, масс-старт у мужчин на 50 км — 24 марта.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, всего погибли более 60 человек, более 120 пострадали. В больницах Москвы и области, по последним данным МЧС, находятся 107 человек.