Лыжные гонки на ЧР в Малиновке отменили из-за теракта в «Крокусе»
Все оставшиеся старты на чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке (Архангельская область) отменены из-за теракта, который произошел накануне в «Крокус Сити Холле». Об этом «Матч ТВ» сообщил директор оргкомитета турнира Дмитрий Ермаков.
«Решение принято, сейчас оформляем протокольно, соревнования отменены. Переноситься на другой день? Гонки отменены и точка», — сказал Ермаков.
Масс-старт свободным стилем у женщин на 30 км должен был пройти 23 марта, масс-старт у мужчин на 50 км — 24 марта.
В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, всего погибли более 60 человек, более 120 пострадали. В больницах Москвы и области, по последним данным МЧС, находятся 107 человек.
Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
«Трагедия для меня и семьи». Эмин Агаларов – о теракте в «Крокусе»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Кадры с тушением пожара в «Крокусе»
Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»