 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 4,05 x 3,45 2 1,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,37 x 5,5 2 7,3 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,8 x 3,9 2 4,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,13 x 9,5 2 16 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,9 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 268. Мехико. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Брэндон Морено Лоунир Кавана 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 326. Лас-Вегас. Бой за титул BMF. 5 раундов Макс Холлоуэй Чарльз Оливейра 1 1,55 x 55 2 2,52 Единоборства MMA. UFC Fight Night 269. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулёгкий вес. 5 раундов Джош Эмметт Кевин Вальехос 1 4,95 x 66 2 1,19
Спорт⁠,
0

Российского теннисиста отстранили за нарушение антикоррупционных правил

ITIA: теннисиста Кауфмана отстранили за нарушение антикоррупционных правил
Марка Кауфмана отстранен с декабря, он не смог обжаловать свою временную дисквалификацию
Фото: Sam Hodde / Getty Images
Фото: Sam Hodde / Getty Images

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило о временном отстранении трех игроков, в том числе россиянина Марка Кауфмана, до полного вердикта по обвинениям в нарушении правил антикоррупционной программы.

20-летнего Кауфмана отстранили еще в декабре. Его лучшим местом в парном рейтинге было 2023-е в сентябре прошлого года.

Кауфмана отстранили за невыполнение требований ITIA. В январе он пытался обжаловать свое отстранение, его апелляция была отклонена.

Подробностей допущенного Кауфманом нарушения не приводится.

Два других отстраненных игрока, Драгиня Вукович и Мила Машич из Сербии, подозреваются в «серьезном правонарушении».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис
Материалы по теме
Российская теннисистка Чараева выиграла «челленджер» в Мидленде
Спорт
Хоккеиста «Спартака» отстранили на три матча за удар клюшкой в лицо
Спорт
Оскорбивший Винисиуса игрок «Бенфики» пропустит ответный матч с «Реалом»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Каллас объявила о планах ограничить численность миссии России при ЕС Политика, 23:13
В Николаеве семеро полицейских пострадали при взрыве на неработающей АЗС Политика, 23:01
«Апсныпресс» сообщило о падении дрона в Абхазии Политика, 22:41
Мэр Сочи сообщил об отражении атаки дронов Политика, 22:25
Российского теннисиста отстранили за нарушение антикоррупционных правил Спорт, 22:00
Reuters узнал об участии новой военной группы США в поимке наркобарона Политика, 21:58
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Американский боксер потерял сознание во время паузы между раундами Спорт, 21:38
Как уберечься от кражи игровых артефактов и средств со счета РБК и Ростелеком, 21:30
В Белгородской области при атаке пострадали мирный житель и боец «Орлана» Политика, 21:24
Над Россией за пять часов уничтожили 45 беспилотников Политика, 21:19
ВСУ второй раз за день атаковали школу в Брянской области Политика, 21:06
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
ФХР бессрочно отстранила трех судей за аморальное поведение Спорт, 20:49