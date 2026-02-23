Российского теннисиста отстранили за нарушение антикоррупционных правил
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило о временном отстранении трех игроков, в том числе россиянина Марка Кауфмана, до полного вердикта по обвинениям в нарушении правил антикоррупционной программы.
20-летнего Кауфмана отстранили еще в декабре. Его лучшим местом в парном рейтинге было 2023-е в сентябре прошлого года.
Кауфмана отстранили за невыполнение требований ITIA. В январе он пытался обжаловать свое отстранение, его апелляция была отклонена.
Подробностей допущенного Кауфманом нарушения не приводится.
Два других отстраненных игрока, Драгиня Вукович и Мила Машич из Сербии, подозреваются в «серьезном правонарушении».
