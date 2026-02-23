Глава IPC исключил отмену допуска россиян на Паралимпиаду в Италии

Глава IPC: решение о допуске россиян на Паралимпиаду в Италии не отменят

Эндрю Парсонс заявил, что ни он, ни совет IPC не будут отменять решение о допуске россиян, и призвал украинцев не бойкотировать церемонию открытия Игр

Эндрю Парсонс (Фото: XinHua / Global Look Press)

Международный паралимпийский комитет (IPC) не будет отменять решение о допуске россиян на Игры в Италии, заявил глава организации Эндрю Парсонс. Его слова приводит Reuters.

«Это решение не может быть отменено ни управляющим советом, ни мной лично», — заявил Парсонс.

Парсонс призвал украинскую делегацию, ранее объявившую о пропуске церемонии открытия в знак протеста против допуска россиян и белорусов, принять участие в мероприятии. «Но если они не хотят, мы уважаем их решение», — отметил он.

IPC в сентябре снял санкции с России и Белоруссии. В октябре организация сообщила, что россияне не смогут пройти квалификацию на Игры в Италии, но в январе разрешил подавать заявки на приглашения в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде.

Всего россияне получили шесть мест на Паралимпиаде, белорусы — четыре.

Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта.