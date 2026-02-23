 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Оскорбивший Винисиуса игрок «Бенфики» пропустит ответный матч с «Реалом»

УЕФА: оскорбивший Винисиуса Престианни пропустит ответный матч с «Реалом»
Вингер «Бенфики» Престианни отстранен на ответную игру Лиги чемпионов после жалобы звезды «Реала» Винисиуса на расистское оскорбление. Матч пройдет 25 февраля
Фото: Angel Martinez / Getty Images
Фото: Angel Martinez / Getty Images

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА отстранила на один матч Лиги чемпионов аргентинского вингера «Бенфики» Джанлуку Престианни за дискриминационное поведение в игре с мадридским «Реалом». Об этом сообщается на сайте УЕФА.

«Реал» 17 февраля победил в гостях «Бенфику» со счетом 1:0, единственный гол забил Винисиус Жуниор.

Бразилец обвинил Престианни в оскорблении на расовой почве, игру приостанавливали примерно на десять минут.

По данным источников ESPN, Престианни заявлял, что его оскорбления были не расистскими, а гомофобными («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Ответный матч за выход в 1/8 финала команды проведут 25 февраля в Мадриде.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Анна Сатдинова
Футбол Бенфика Реал Мадрид Винисиус
