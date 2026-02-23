 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,9 x 3,85 2 1,96 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,4 x 5,3 2 7 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,13 x 9,5 2 16 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,9 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 268. Мехико. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Брэндон Морено Лоунир Кавана 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 326. Лас-Вегас. Бой за титул BMF. 5 раундов Макс Холлоуэй Чарльз Оливейра 1 1,55 x 55 2 2,52 Единоборства MMA. UFC Fight Night 269. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулёгкий вес. 5 раундов Джош Эмметт Кевин Вальехос 1 4,95 x 66 2 1,19
Спорт⁠,
0

«Арсеналу» не разрешили играть с «Локомотивом» на своей арене в Кубке

«Арсеналу» не разрешили играть с «Локомотивом» на своей арене в Кубке России
Поле домашнего стадиона «Арсенала» не соответствует критериям травмобезопасности, сообщили в РФС. Матч «Арсенал» — «Локомотив» запланирован на 5 марта
Фото: Официальный сайт ФК «‎Арсенал» (Тула)
Фото: Официальный сайт ФК «‎Арсенал» (Тула)

Домашний стадион тульского «Арсенала» не допустили к матчу «Фонбет» — Кубка России с московским «Локомотивом», сообщил «Матч ТВ» начальник отдела развития инфраструктурных проектов РФС Дмитрий Романников.

Матч второго этапа четвертьфинала «пути регионов» (нижней сетки плей-офф) запланирован на 5 марта.

За 12 дней до игры в Тулу с инспекцией отправились комиссия ФНЛ и представитель РФС.

«Поле на стадионе в Туле не соответствует самым важным критериям, которые влияют на травмобезопасность, а именно поверхностное сцепление и твердость», — сказал Романников.

«Арсенал» — единственный клуб Первой лиги, оставшийся в розыгрыше Кубка России.

В Первой лиге тульская команда идет десятой.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Кубок России по футболу ФК Локомотив Москва Арсенал Тула
Материалы по теме
ЦСКА впервые стал обладателем Зимнего кубка РПЛ
Спорт
«Локомотив» обыграл «Урал» в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби
Спорт
«Локомотив» выбрал нового капитана вместо ушедшего в ЦСКА Баринова
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Путин встретился с вдовами погибших спецназовцев Политика, 17:02
Новый образец «Байкала» совершил свой первый испытательный полет Общество, 16:56
Вице-чемпион Олимпиады Филиппов пошутил про сдачу медали «на цветмет» Спорт, 16:50
«Роснано» попросило закрыть рассмотрение иска против Чубайса Общество, 16:50
Австралия поддержала исключение экс-принца Эндрю из очереди на престол Общество, 16:37
Что известно о самом влиятельном наркобароне, убитом в Мексике Политика, 16:32
«Трактор» дважды забил за 29 секунд и вырвал победу у «Лады» Спорт, 16:28
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Axios назвал двух потенциальных преемников Трампа Политика, 16:22
«Арсеналу» не разрешили играть с «Локомотивом» на своей арене в Кубке Спорт, 16:15
Зеленский заявил, что у разговора с извинениями Лукашенко есть свидетели Политика, 16:14
Буданов назвал сроки нового раунда мирных переговоров Политика, 16:10
В Мытищах возбудили дело после гибели девочки при катании на тюбинге Общество, 16:06
Самолет с игроками «Динамо» перенаправляли в Петербург из-за атаки БПЛА Спорт, 16:03