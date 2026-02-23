«Арсеналу» не разрешили играть с «Локомотивом» на своей арене в Кубке России

Поле домашнего стадиона «Арсенала» не соответствует критериям травмобезопасности, сообщили в РФС. Матч «Арсенал» — «Локомотив» запланирован на 5 марта

Фото: Официальный сайт ФК «‎Арсенал» (Тула)

Домашний стадион тульского «Арсенала» не допустили к матчу «Фонбет» — Кубка России с московским «Локомотивом», сообщил «Матч ТВ» начальник отдела развития инфраструктурных проектов РФС Дмитрий Романников.

Матч второго этапа четвертьфинала «пути регионов» (нижней сетки плей-офф) запланирован на 5 марта.

За 12 дней до игры в Тулу с инспекцией отправились комиссия ФНЛ и представитель РФС.

«Поле на стадионе в Туле не соответствует самым важным критериям, которые влияют на травмобезопасность, а именно поверхностное сцепление и твердость», — сказал Романников.

«Арсенал» — единственный клуб Первой лиги, оставшийся в розыгрыше Кубка России.

В Первой лиге тульская команда идет десятой.