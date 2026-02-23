Кто завоевал наибольшее количество золотых медалей на Олимпиаде-2026
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал наибольшее количество золотых медалей на Олимпиаде в Италии — шесть наград. Это стало абсолютным рекордом, так как ранее ни один спортсмен не добивался такого результата на зимних Играх. Благодаря этому достижению он стал 11-кратным олимпийским чемпионом.
Примечательно, что если бы лыжник с его наградами был учтен как отдельная страна в медальном зачете Олимпиады-2026, он занял бы восьмое место по количеству золотых наград вместе со сборной Швейцарии.
Клебо выиграл все шесть лыжных дисциплин — гонку с раздельным стартом, скиатлон, индивидуальный и командный спринт, эстафету, гонку с общего старта на 50 км классическим стилем и марафон классическим стилем на 50 км.
Второе место по этому показателю занимают сразу пять спортсменов, завоевавших по три золотых медали: французские биатлонисты Жюлья Симон и Кентен Фийон-Майе, нидерландский шорт-трекист Мелле ван 'т Ваут, норвежский двоеборец Йенс Офтебру и швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен.
Спортсмены, завоевавшие наибольшее количество золотых медалей на Олимпиаде-2026
- Йоханнес Клебо (лыжи / Норвегия) — 6 золотых медалей.
- Жюлья Симон (биатлон / Франция) — 3.
- Кентен Фийон-Майе (биатлон / Франция) — 3.
- Мелле ван 'т Ваут (шорт-трек / Нидерланды) — 3.
- Йенс Офтебру (лыжное двоеборье / Норвегия) — 3.
- Франьо фон Алльмен (горные лыжи / Швейцария) — 3.
