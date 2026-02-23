Кто из зарабатывающих на OnlyFans спортсменов завоевал медали Игр-2026
Немецкая бобслеистка Лиза Буквиц, завоевавшая серебро в двойках на Олимпиаде в Италии вместе с Неле Шутен, смогла поехать на Игры благодаря заработку на OnlyFans. На платформе бобслеистка зарегистрировалась еще в 2024 году.
Олимпийская чемпионка 2018 года назвала регистрацию на OnlyFans «лучшим, что могло случиться», так как это позволяет ей финансировать свою команду.
Финансовое положение Буквиц долгое время не позволяло полностью реализовать потенциал из-за зависимости от «традиционных» видов спонсорства. «Немного огорчает, что я не могу просто сосредоточиться на соревнованиях», — признавалась Лиза, которая была вынуждена заниматься самопродвижением даже после олимпийского золота 2018 года.
При этом спортсменка придерживается заявленных ранее границ: она категорически отказывается от откровенного контента: «Я ни в коем случае не буду выставлять себя полностью обнаженной». Буквиц использует OnlyFans для публикации фото в спортивном белье, бикини или бобслейной форме, общаясь с фанатами, чья подписка стоит $24,99 в месяц.
Лизе Буквиц 31 год. Она завоевала золотую медаль в соревнованиях двоек на Олимпиаде 2018 года в Пекине (вместе с Мариамой Яманкой). В ее активе также золото чемпионата мира 2024 года и многочисленные победы на этапах Кубка мира.
Еще один немецкий бобслеист Георг Фляйшхауэр, завоевавший золотую медаль в двойках на Олимпиаде-2026, также имеет аккаунт на OnlyFans.
Подписка на страницу 37-летнего спортсмена стоит около €19,99 в месяц. На ней подписчики могут узнать о некоторых деталях жизни спортсмена. Несмотря на то что Фляйшхауэр публикует некоторые откровенные фотографии, он преследует иные цели: «Я не порнозвезда. Для меня это способ показать повседневную жизнь элитного спортсмена», — заявлял Георг газете Bild.
Незадолго до Игр-2026 бобслеист сообщал о планах активно размещать контент в олимпийский период. «Я хочу дать фанатам заглянуть за кулисы, за фасад. Путь к успеху — это не только физическое, но и психологическое испытание, а не только глянцевые фотографии и медали», — рассказывал он.
Многие спортсмены, особенно в таких видах спорта, как бобслей, где спонсорские и призовые выплаты часто недостаточны для полноценной поддержки атлетов, обращаются регистрируются на OnlyFans для дополнительного заработка.
Георгу Фляйшхауэру 37 лет. Ранее он занимался легкой атлетикой, после чего перешел в бобслей в 2019 году.
В начале 2023 года он стал чемпионом мира в двойках. Через два года бобслеист выиграл золото чемпионата Европы в четверках, а также завоевал две серебряные медали на чемпионате мира (в двойках и четверках). В 2026 году он стал двукратным чемпионом Европы в двойках.
