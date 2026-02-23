Кто из зарабатывающих на OnlyFans спортсменов завоевал медали Игр-2026

В последние годы спортсмены все чаще заводят страницы на OnlyFans. Одна из причин — необходимость покрыть расходы на участие в соревнованиях. Кто из атлетов на Играх-2026 зарегистрирован на платформе — в материале «РБК Спорт»

Лиза Буквиц и Неле Шутен (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Немецкая бобслеистка Лиза Буквиц, завоевавшая серебро в двойках на Олимпиаде в Италии вместе с Неле Шутен, смогла поехать на Игры благодаря заработку на OnlyFans. На платформе бобслеистка зарегистрировалась еще в 2024 году.

Олимпийская чемпионка 2018 года назвала регистрацию на OnlyFans «лучшим, что могло случиться», так как это позволяет ей финансировать свою команду.

Лиза Буквиц (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Финансовое положение Буквиц долгое время не позволяло полностью реализовать потенциал из-за зависимости от «традиционных» видов спонсорства. «Немного огорчает, что я не могу просто сосредоточиться на соревнованиях», — признавалась Лиза, которая была вынуждена заниматься самопродвижением даже после олимпийского золота 2018 года.

При этом спортсменка придерживается заявленных ранее границ: она категорически отказывается от откровенного контента: «Я ни в коем случае не буду выставлять себя полностью обнаженной». Буквиц использует OnlyFans для публикации фото в спортивном белье, бикини или бобслейной форме, общаясь с фанатами, чья подписка стоит $24,99 в месяц.

Лизе Буквиц 31 год. Она завоевала золотую медаль в соревнованиях двоек на Олимпиаде 2018 года в Пекине (вместе с Мариамой Яманкой). В ее активе также золото чемпионата мира 2024 года и многочисленные победы на этапах Кубка мира.

Георг Фляйшхауэр (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Еще один немецкий бобслеист Георг Фляйшхауэр, завоевавший золотую медаль в двойках на Олимпиаде-2026, также имеет аккаунт на OnlyFans.

Подписка на страницу 37-летнего спортсмена стоит около €19,99 в месяц. На ней подписчики могут узнать о некоторых деталях жизни спортсмена. Несмотря на то что Фляйшхауэр публикует некоторые откровенные фотографии, он преследует иные цели: «Я не порнозвезда. Для меня это способ показать повседневную жизнь элитного спортсмена», — заявлял Георг газете Bild.

Незадолго до Игр-2026 бобслеист сообщал о планах активно размещать контент в олимпийский период. «Я хочу дать фанатам заглянуть за кулисы, за фасад. Путь к успеху — это не только физическое, но и психологическое испытание, а не только глянцевые фотографии и медали», — рассказывал он.

Многие спортсмены, особенно в таких видах спорта, как бобслей, где спонсорские и призовые выплаты часто недостаточны для полноценной поддержки атлетов, обращаются регистрируются на OnlyFans для дополнительного заработка.