 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,8 x 3,8 2 1,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,35 x 5,6 2 7,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,13 x 9,5 2 16 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 7 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 268. Мехико. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Брэндон Морено Лоунир Кавана 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 326. Лас-Вегас. Бой за титул BMF. 5 раундов Макс Холлоуэй Чарльз Оливейра 1 1,55 x 55 2 2,52 Единоборства MMA. UFC Fight Night 269. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулёгкий вес. 5 раундов Джош Эмметт Кевин Вальехос 1 4,95 x 66 2 1,19
Олимпиада-2026⁠,
0

Кто из зарабатывающих на OnlyFans спортсменов завоевал медали Игр-2026

Два немецких бобслеиста с OnlyFans завоевали медали на Олимпиаде-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
В последние годы спортсмены все чаще заводят страницы на OnlyFans. Одна из причин — необходимость покрыть расходы на участие в соревнованиях. Кто из атлетов на Играх-2026 зарегистрирован на платформе — в материале «РБК Спорт»
Лиза Буквиц и Неле Шутен
Лиза Буквиц и Неле Шутен (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Немецкая бобслеистка Лиза Буквиц, завоевавшая серебро в двойках на Олимпиаде в Италии вместе с Неле Шутен, смогла поехать на Игры благодаря заработку на OnlyFans. На платформе бобслеистка зарегистрировалась еще в 2024 году.

Олимпийская чемпионка 2018 года назвала регистрацию на OnlyFans «лучшим, что могло случиться», так как это позволяет ей финансировать свою команду.

Лиза Буквиц
Лиза Буквиц
(Фото: Julian Finney / Getty Images)

Финансовое положение Буквиц долгое время не позволяло полностью реализовать потенциал из-за зависимости от «традиционных» видов спонсорства. «Немного огорчает, что я не могу просто сосредоточиться на соревнованиях», — признавалась Лиза, которая была вынуждена заниматься самопродвижением даже после олимпийского золота 2018 года.

При этом спортсменка придерживается заявленных ранее границ: она категорически отказывается от откровенного контента: «Я ни в коем случае не буду выставлять себя полностью обнаженной». Буквиц использует OnlyFans для публикации фото в спортивном белье, бикини или бобслейной форме, общаясь с фанатами, чья подписка стоит $24,99 в месяц.

Лизе Буквиц 31 год. Она завоевала золотую медаль в соревнованиях двоек на Олимпиаде 2018 года в Пекине (вместе с Мариамой Яманкой). В ее активе также золото чемпионата мира 2024 года и многочисленные победы на этапах Кубка мира.

Георг Фляйшхауэр
Георг Фляйшхауэр
(Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Еще один немецкий бобслеист Георг Фляйшхауэр, завоевавший золотую медаль в двойках на Олимпиаде-2026, также имеет аккаунт на OnlyFans.

Подписка на страницу 37-летнего спортсмена стоит около €19,99 в месяц. На ней подписчики могут узнать о некоторых деталях жизни спортсмена. Несмотря на то что Фляйшхауэр публикует некоторые откровенные фотографии, он преследует иные цели: «Я не порнозвезда. Для меня это способ показать повседневную жизнь элитного спортсмена», — заявлял Георг газете Bild.

Незадолго до Игр-2026 бобслеист сообщал о планах активно размещать контент в олимпийский период. «Я хочу дать фанатам заглянуть за кулисы, за фасад. Путь к успеху — это не только физическое, но и психологическое испытание, а не только глянцевые фотографии и медали», — рассказывал он.

Многие спортсмены, особенно в таких видах спорта, как бобслей, где спонсорские и призовые выплаты часто недостаточны для полноценной поддержки атлетов, обращаются регистрируются на OnlyFans для дополнительного заработка.

Георгу Фляйшхауэру 37 лет. Ранее он занимался легкой атлетикой, после чего перешел в бобслей в 2019 году.

В начале 2023 года он стал чемпионом мира в двойках. Через два года бобслеист выиграл золото чемпионата Европы в четверках, а также завоевал две серебряные медали на чемпионате мира (в двойках и четверках). В 2026 году он стал двукратным чемпионом Европы в двойках.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Полина Мельникова
Олимпиада-2026 бобслей медали OnlyFans спонсоры
Материалы по теме
Самая богатая спортсменка Олимпиады-2026 завоевала рекордное золото
Спорт
Почему золотая медаль Олимпиады в два раза побила рекорд стоимости
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Мошенники запустили рассылку писем с предложением об отмене подписки Общество, 09:23
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
Кто из зарабатывающих на OnlyFans спортсменов завоевал медали Игр-2026 Спорт, 09:01
Кто самый титулованный спортсмен зимних Олимпийских игр Спорт, 09:01
Зеленский словами «я не диктатор» ответил на обвинения Трампа Политика, 08:57
Зеленский объяснил, почему не намерен выводить ВСУ из Донбасса Политика, 08:53
Ньюсом сравнил Трампа и Бессента с персонажами фильма «Тупой и еще тупее» Политика, 08:51
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Times сообщила об уничтожении в Британии части улик по делу Эпштейна Общество, 08:31
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Китай призвал США отменить пошлины и заявил о выгоде от сотрудничества Политика, 08:26
Как пережить пост без проблем с ЖКТ. Мы связались с врачами и все узнали Life, 08:00
За ночь над Россией уничтожили 152 дрона Политика, 07:57
В шести российских аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 07:53
В Воронеже временно пропадал свет из-за обломков «высокоскоростной цели» Политика, 07:39