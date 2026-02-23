«Чудо на льду». Как сборная США сенсационно победила СССР на Олимпиаде

Впервые за 46 лет сборная США по хоккею завоевала золото на Олимпиаде

На Олимпиаде-2026 сборная США по хоккею обыграла Канаду. Ровно 46 лет назад в Лейк-Плэсиде американцы с юными студентами также сенсационно выиграли у СССР. Почему матч того года называют «Чудом на льду» — в материале «РБК Спорт»

Фото: Global Look Press

Сборная США по хоккею перед Олимпийскими играми

Сборная США по хоккею накануне Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде практически никем не рассматривалась даже в качестве претендента на олимпийские медали. С 1963 года американцам лишь однажды удалось занять четвертое место на чемпионате мира. В большинстве турниров команда финишировала на шестых–восьмых местах, уступая даже сборным Финляндии и ФРГ.

В активе США значились победа на зимней Олимпиаде 1960 года, серебряные медали Олимпиады 1972 года и достаточно развитая система студенческого хоккея.

Экономико-политическая ситуация в США 1970-е годы стали одним из самых тяжелых десятилетий в истории страны. Этот период включал для США завершившуюся войну во Вьетнаме, Уотергейтский скандал, отставку президента Ричарда Никсона, а также нефтяной кризис 1973 года. В середине 1979 года президент Джимми Картер выступил с речью о «болезненном состоянии» американской экономики, заявив, что нация переживает кризис. Спортивные противостояния в тот период воспринимались большинством американцев как часть холодной войны. Стремясь избежать неудачного выступления на Олимпиаде, руководство американского хоккея начало формирование сборной уже летом 1979 года.

Американская команда 1980 года была составлена в основном из молодых любителей и студентов колледжей. У большинства игроков не было опыта выступлений на профессиональном уровне или на крупных международных турнирах. Средний возраст команды составлял 22 года.

Давление тренера

Хёрб Брукс (Фото: Brian Bahr / Getty Images)

Главным тренером был назначен Хёрб Брукс, который ранее трижды приводил Университет Миннесоты к победе в студенческом чемпионате США. У него уже был опыт работы со сборной на чемпионате мира 1979 года, где команда заняла лишь седьмое место.

Брукс, обладая знаниями в психологии, разослал тесты с 300 вопросами около 400 потенциальным игрокам. Он искал честолюбивых, но не подверженных «звездной болезни» хоккеистов. В сборную попадали те, кто подходил под концепцию тренера.

За пять месяцев до Олимпиады команда провела 62 матча в США, Канаде и Европе. Нагрузки были предельными и иногда использовались как наказание. Наиболее известным эпизодом стала тренировка после ничьей с Норвегией, когда Брукс заставил игроков в течение часа бегать спринты даже после выключения света в зале.

Психологическое давление Брукса на команду было колоссальным. Капитан команды Майк Эрузионе признавался, что он чувствовал бы себя неуверенно, если бы к нему в дом пришел Хёрб Брукс.

Также за несколько недель до Олимпиады тренер устроил еще одну «проверку» для команды, пригласив на тренировки двух новых игроков. Команда открыто заявила, что уже сформировалась как «одна семья» и не готова принимать новичков. Именно в этот момент сборная окончательно оформилась как коллектив.

Ожидания перед финалом

Олимпийский турнир 1980 года проходил в два этапа. После группового раунда четыре лучшие команды — СССР, США, Швеция и Финляндия — разыгрывали медали по круговой системе. Уже в первом матче финального этапа сборной США предстояло встретиться с главным фаворитом — командой СССР.

Советским тренерам было трудно настроить игроков на матч против команды студентов, тогда как Брукс боролся с чрезмерным уважением своих хоккеистов к сопернику. Накануне игры американская пресса практически не оставляла США шансов, называя победу СССР неизбежной.

Журналист Дейв Андерсон в газете The New York Times писал: «Если только лед не растает или если американская или какая другая сборная не сотворят чудо, как это сделала американская команда в 1960 году, то русские, по видимости, легко выиграют олимпийские золотые медали в шестой раз за последние семь турниров».

«Чудо на льду»

Фото: Global Look Press

Финальный матч Олимпиады между сборными СССР и США состоялся 22 февраля. Советская команда готовилась к турниру в ранге действующих олимпийских чемпионов. В команде фаворитов под руководством Валерия Тихонова выступали Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Зинэтула Билялетдинов, Валерий Харламов.

Счет в матче открыл Владимир Крутов. Первый период матча закончился в пользу СССР. Во втором периоде преимущество по-прежнему было на стороне советской сборной (2:3). После двух пропущенных в первом периоде шайб Тихонов решил заменить Третьяка и выпустил на лед голкипера Владимира Мышкина.

Фото: Global Look Press

В последнем периоде после удаления Владимира Крутова за удар клюшкой Марк Джонсон забросил свою вторую шайбу и сравнял счет (3:3). Спустя полторы минуты капитан сборной США Майк Эрузионе забросил победную шайбу.

Фото: Global Look Press

Замена Третьяка дала американцам серьезный психологический импульс. Сам Третьяк вспоминал, что решение тренера о его замене стало для вратаря настоящим ударом. Его никогда прежде не меняли по ходу матчей, даже при крупном счете.

Комментатор ABC Эл Майклз на последних секундах игры произнес фразу, которая вошла в историю: «Вы верите в чудеса? Да!»

Что говорят на сегодняшний день

Образ «Чуда на льду» прочно вошел и в массовую культуру. В США этим событиям были посвящены два художественных фильма и один документальный. В 1981 году вышел художественный фильм «Чудо на льду», в котором роль Хёрба Брукса исполнил Карл Молден, а Джимми Крейга — Стив Гуттенберг. В 2001 году — документальный фильм «Вы верите в чудеса?», а в 2004 году — художественный фильм «Чудо», где образ Хёрба Брукса воплотил Курт Рассел.

В последние десятилетия «Чудо на льду» неоднократно называли самым ярким хоккейным событием столетия. В 1999 году Sports Illustrated назвала «Чудо на льду» главным спортивным событием XX века. Международная федерация хоккея (ИИХФ) 17 мая 2008 года официально признала этот матч самым значимым моментом за всю столетнюю историю хоккея.

Спустя годы Вячеслав Фетисов вспоминал: «Возможно, это была лучшая команда в истории Советского Союза. Мы готовились к встрече с чехами в финальном раунде, но они туда не вышли, и мы были абсолютно уверены в победе. Мы даже не допускали мысли, что можем проиграть. Именно поэтому это и назвали «чудом» — такое случается, возможно, лишь раз в жизни».

В то же время оценки причин поражения советской сборной остаются неоднозначными. В интервью газете «Спорт-Экспресс» участник того матча Александр Мальцев высказал мнение, что одним из факторов неудачи могло стать применение допинга американскими хоккеистами.

Трамп наградил чемпионов Олимпиады-1980

Фото: Global Look Press

В декабре 2025 года Дональд Трамп принял в Белом доме членов мужской сборной США по хоккею, которая завоевала золото на Олимпиаде 1980 года. «Это был один из величайших моментов в истории американского спорта. За мной стоит очень сильная команда чемпионов», — сказал президент США.

Трамп назвал хоккеистов легендами американской спортивной истории и героями всей нации.

«Это был один из самых значимых моментов, которые я когда-либо видел в спорте, а я люблю спорт. Это люди, которые подарили нам одну из самых легендарных спортивных побед всех времен», — добавил президент.

Члены команды надели те же белые ковбойские шляпы, что и на церемонии открытия Игр-1980, а капитан команды Майк Эрузионе подарил Трампу реплику такой шляпы. Также Трамп подписал указ о награждении хоккеистов сборной США 1980 года золотыми медалями конгресса — высшей гражданской наградой страны.