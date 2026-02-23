 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,75 x 3,85 2 1,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,35 x 5,6 2 7,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,13 x 9,5 2 16 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,9 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 268. Мехико. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Брэндон Морено Лоунир Кавана 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 326. Лас-Вегас. Бой за титул BMF. 5 раундов Макс Холлоуэй Чарльз Оливейра 1 1,55 x 55 2 2,52 Единоборства MMA. UFC Fight Night 269. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулёгкий вес. 5 раундов Джош Эмметт Кевин Вальехос 1 4,95 x 66 2 1,19
Спорт⁠,
0

Золотые победы. Самые яркие выступления россиян на зимних Олимпиадах

Самые яркие выступления россиян на зимних Олимпиадах
Зимние Олимпийские игры 2026 года завершились 22 февраля. «РБК Спорт» вспомнил самые яркие выступления россиян на зимних Олимпиадах
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году триумфаторами стали российские фигуристы. Сборная России по фигурному катанию завоевала золото в командном турнире Олимпиады, который проводился впервые за историю Игр.

На фото (слева направо): российские спортсмены Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Ксения Столбова, Федор Климов, Юлия Липницкая, Елена Ильиных, Никита Кацалапов и Евгений Плющенко.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Александр Легков — один из самых титулованных российских лыжников. Он стал первым россиянином, выигравшим «Тур де Ски» (проводимая в восемь этапов гонка, включающая забег в гору, масс-старт, гонку-преследование и другие виды. — РБК) в сезоне 2012/13, а также завоевал серебро и бронзу в составе эстафетных команд на чемпионатах мира 2007 и 2013 годов. В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи Легков выиграл золото «королевской» гонки на 50 км и серебро эстафеты.

Фото: Василий Пономарев / РИА Новости
Фото: Василий Пономарев / РИА Новости

Александр Зубков, Алексей Воевода, Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков на Олимпиаде в Сочи завоевали золотые медали на соревнованиях четверок по бобслею среди мужчин. Их медаль стала 33-й и последней в копилке российской сборной на Олимпиаде в Сочи.

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

На зимних Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году, которые принесли России лишь три золотые медали, российские лыжники Никита Крюков и Александр Панжинский (слева направо) завоевали золото и серебро в спринтерской гонке классическим стилем. Крюкова, на которого возлагали большие надежды, после победы на Олимпиаде назвали золотым открытием Ванкувера.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Третьим золотом Ванкувера стала победа российских биатлонисток Светланы Слепцовой, Анны Богалий-Титовец, Ольги Медведцевой и Ольги Зайцевой (слева направо) в эстафете «четыре по шесть». Они на полминуты обошли ближайших соперниц из Франции.

Фото: Grigory Dukor / Reuters
Фото: Grigory Dukor / Reuters

Выступление Евгения Плющенко на Олимпиаде в Турине в 2006 году принесло фигуристу не только золото Игр. После короткой программы сумма баллов спортсмена составила 258,33, что стало его личным и мировым рекордом. Победа Плющенко стала четвертой победой российских одиночников на четвертой Олимпиаде подряд.

Фото: Max Rossi / Reuters
Фото: Max Rossi / Reuters

Светлана Журова завоевала золотую медаль после второго забега на 500-метровой дистанции Олимпиады-2006. Она стала одной из трех олимпийских чемпионок по конькобежному спорту в истории России.

Фото: Александр Яковлев / ТАСС
Фото: Александр Яковлев / ТАСС

Алексей Ягудин завоевал золотую олимпийскую медаль в одиночном катании на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити и стал первым фигуристом, кто получил на Олимпийских играх четыре «шестерки». Так высоко судьи оценили его произвольную программу «Человек в железной маске».

Фото: Фото:
Фото: Фото:

На зимней Олимпиаде-2002 Ольга Пылева (Медведцева) сначала лишилась медалей в индивидуальной гонке из-за неточного выстрела, стала лишь восьмой в спринте, но завоевала золото в гонке-преследовании на дистанции 10 км.

Фото: Игорь Уткин / ТАСС
Фото: Игорь Уткин / ТАСС

На Олимпиаде-1998 в Нагано 21-летняя Юлия Чепалова выиграла гонку на 30 км и стала самой молодой в истории победительницей в этой дисциплине.

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российские лыжницы Любовь Егорова и Лариса Лазутина (справа) завоевали золотую медаль в лыжной эстафете 4х5 км на XVII зимних Олимпийских играх в норвежском городе Лиллехаммере в 1994 году. Для Егоровой Лиллехаммер стал трижды золотым: она также одержала победы в гонках на 5 и 10 км.

Фото: Richard Heathcote / Getty Images
Фото: Richard Heathcote / Getty Images

Фигуристка Алина Загитова в возрасте 15 лет выиграла золото в женском одиночном катании, став одной из самых молодых олимпийских чемпионок в истории (239,57 балла). Серебряным призером стала вторая ученица Этери Тутберидзе — Евгения Медведева (238,26 балла).

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российские хоккеисты в 2018 году впервые выиграли золотые медали Олимпиады. Победу в финале с Германией они одержали в овертайме, после того как в основное время команды сыграли вничью со счетом 3:3.

Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Фигуристка Анна Щербакова на Олимпиаде-2022 в Пекине завоевала золото в одиночном катании. Она без ошибок исполнила свою программу, в том числе два четверных прыжка. Спортсменка обошла Александру Трусову (второе место) и Камилу Валиеву (четвертое место), которая лидировала после короткой программы.

Фото: Maddie Meyer / Getty Images
Фото: Maddie Meyer / Getty Images

Александр Большунов на Олимпиаде-2022 смог стать олимпийским чемпионом. Причем россиянин сделал это трижды: в скиатлоне, эстафете и масс-старте. Также российский лыжник выиграл по одной серебряной (в разделке) и бронзовой медали (в командном спринте классическим ходом вместе с Александром Терентьевым).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Теги
Зимние Олимпийские игры Олимпийские игры Олимпиада-2026
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Церемония закрытия Олимпиады в Италии. Онлайн Спорт, 00:15
Золотые победы. Самые яркие выступления россиян на зимних Олимпиадах Спорт, 00:05
«Чудо на льду». Как сборная США сенсационно победила СССР на Олимпиаде Спорт, 00:04
Кто завоевал наибольшее количество золотых медалей на Олимпиаде-2026 Спорт, 00:03
Минобороны Мексики раскрыло детали операции по ликвидации главы картеля Политика, 00:02
Что изменится в личных финансах россиян с 1 марта Инвестиции, 00:00
Все московские аэропорты возобновили полеты Политика, 22 фев, 23:47
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
За три часа над Россией перехватили 36 дронов Политика, 22 фев, 23:32
Кадры массовых беспорядков в Мексике после убийства главы наркокартеля Общество, 22 фев, 23:20
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 22 фев, 23:08
Беспорядки начались в Мексике после убийства главы наркокартеля Общество, 22 фев, 22:59
В Петербурге дворник поймал мальчика, выпавшего с седьмого этажа Общество, 22 фев, 22:52
Теннисист Корда пошутил над оговоркой журналиста про «секс» с соперником Спорт, 22 фев, 22:47
Российская теннисистка Чараева выиграла «челленджер» в Мидленде Спорт, 22 фев, 22:41