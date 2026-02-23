Золотые победы. Самые яркие выступления россиян на зимних Олимпиадах

Зимние Олимпийские игры 2026 года завершились 22 февраля. «РБК Спорт» вспомнил самые яркие выступления россиян на зимних Олимпиадах

Фото: Global Look Press

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году триумфаторами стали российские фигуристы. Сборная России по фигурному катанию завоевала золото в командном турнире Олимпиады, который проводился впервые за историю Игр.

На фото (слева направо): российские спортсмены Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Ксения Столбова, Федор Климов, Юлия Липницкая, Елена Ильиных, Никита Кацалапов и Евгений Плющенко.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Александр Легков — один из самых титулованных российских лыжников. Он стал первым россиянином, выигравшим «Тур де Ски» (проводимая в восемь этапов гонка, включающая забег в гору, масс-старт, гонку-преследование и другие виды. — РБК) в сезоне 2012/13, а также завоевал серебро и бронзу в составе эстафетных команд на чемпионатах мира 2007 и 2013 годов. В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи Легков выиграл золото «королевской» гонки на 50 км и серебро эстафеты.

Фото: Василий Пономарев / РИА Новости

Александр Зубков, Алексей Воевода, Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков на Олимпиаде в Сочи завоевали золотые медали на соревнованиях четверок по бобслею среди мужчин. Их медаль стала 33-й и последней в копилке российской сборной на Олимпиаде в Сочи.

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

На зимних Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году, которые принесли России лишь три золотые медали, российские лыжники Никита Крюков и Александр Панжинский (слева направо) завоевали золото и серебро в спринтерской гонке классическим стилем. Крюкова, на которого возлагали большие надежды, после победы на Олимпиаде назвали золотым открытием Ванкувера.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Третьим золотом Ванкувера стала победа российских биатлонисток Светланы Слепцовой, Анны Богалий-Титовец, Ольги Медведцевой и Ольги Зайцевой (слева направо) в эстафете «четыре по шесть». Они на полминуты обошли ближайших соперниц из Франции.

Фото: Grigory Dukor / Reuters

Выступление Евгения Плющенко на Олимпиаде в Турине в 2006 году принесло фигуристу не только золото Игр. После короткой программы сумма баллов спортсмена составила 258,33, что стало его личным и мировым рекордом. Победа Плющенко стала четвертой победой российских одиночников на четвертой Олимпиаде подряд.

Фото: Max Rossi / Reuters

Светлана Журова завоевала золотую медаль после второго забега на 500-метровой дистанции Олимпиады-2006. Она стала одной из трех олимпийских чемпионок по конькобежному спорту в истории России.

Фото: Александр Яковлев / ТАСС

Алексей Ягудин завоевал золотую олимпийскую медаль в одиночном катании на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити и стал первым фигуристом, кто получил на Олимпийских играх четыре «шестерки». Так высоко судьи оценили его произвольную программу «Человек в железной маске».

На зимней Олимпиаде-2002 Ольга Пылева (Медведцева) сначала лишилась медалей в индивидуальной гонке из-за неточного выстрела, стала лишь восьмой в спринте, но завоевала золото в гонке-преследовании на дистанции 10 км.

Фото: Игорь Уткин / ТАСС

На Олимпиаде-1998 в Нагано 21-летняя Юлия Чепалова выиграла гонку на 30 км и стала самой молодой в истории победительницей в этой дисциплине.

Фото: РИА Новости

Российские лыжницы Любовь Егорова и Лариса Лазутина (справа) завоевали золотую медаль в лыжной эстафете 4х5 км на XVII зимних Олимпийских играх в норвежском городе Лиллехаммере в 1994 году. Для Егоровой Лиллехаммер стал трижды золотым: она также одержала победы в гонках на 5 и 10 км.

Фото: Richard Heathcote / Getty Images

Фигуристка Алина Загитова в возрасте 15 лет выиграла золото в женском одиночном катании, став одной из самых молодых олимпийских чемпионок в истории (239,57 балла). Серебряным призером стала вторая ученица Этери Тутберидзе — Евгения Медведева (238,26 балла).

Фото: Global Look Press

Российские хоккеисты в 2018 году впервые выиграли золотые медали Олимпиады. Победу в финале с Германией они одержали в овертайме, после того как в основное время команды сыграли вничью со счетом 3:3.

Фото: David Ramos / Getty Images

Фигуристка Анна Щербакова на Олимпиаде-2022 в Пекине завоевала золото в одиночном катании. Она без ошибок исполнила свою программу, в том числе два четверных прыжка. Спортсменка обошла Александру Трусову (второе место) и Камилу Валиеву (четвертое место), которая лидировала после короткой программы.

Фото: Maddie Meyer / Getty Images

Александр Большунов на Олимпиаде-2022 смог стать олимпийским чемпионом. Причем россиянин сделал это трижды: в скиатлоне, эстафете и масс-старте. Также российский лыжник выиграл по одной серебряной (в разделке) и бронзовой медали (в командном спринте классическим ходом вместе с Александром Терентьевым).