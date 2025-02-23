«Реал» обыграл «Жирону», впервые за месяц победив в чемпионате Испании

Голы Модрича и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Жироной»

«Реал» победил со счетом 2:0, выиграв первый матч в чемпионате с конца января. Мбаппе вошел в тройку лучших игроков лиги по показателю «гол плюс пас»

Винисиус Жуниор (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

Мадридский «Реал» победил «Жирону» в 25-м туре чемпионата Испании, прервав трехматчевую безвыигрышную серию в турнире.

Игра в Мадриде завершилась со счетом 2:0. Голы на счету Луки Модрича (41-я минута) и Винисиуса Жуниора (83-я), которому ассистировал Килиан Мбаппе.

Мбаппе стал третьим игроком лиги, поучаствовавшим как минимум в 20 голах в этом сезоне (17 голов и три передачи), после Роберта Левандовски (20+2) и Рафиньи (13+7), отмечает Opta.

«Реал» выиграл первый матч в чемпионате с 25 января и занимает второе место в таблице, уступая «Барселоне» по дополнительным показателям.

«Жирона» проиграла третий матч подряд и идет на 12-м месте.