Голы Модрича и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Жироной»
Мадридский «Реал» победил «Жирону» в 25-м туре чемпионата Испании, прервав трехматчевую безвыигрышную серию в турнире.
Игра в Мадриде завершилась со счетом 2:0. Голы на счету Луки Модрича (41-я минута) и Винисиуса Жуниора (83-я), которому ассистировал Килиан Мбаппе.
Мбаппе стал третьим игроком лиги, поучаствовавшим как минимум в 20 голах в этом сезоне (17 голов и три передачи), после Роберта Левандовски (20+2) и Рафиньи (13+7), отмечает Opta.
«Реал» выиграл первый матч в чемпионате с 25 января и занимает второе место в таблице, уступая «Барселоне» по дополнительным показателям.
«Жирона» проиграла третий матч подряд и идет на 12-м месте.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе
Украина отказала США в возмещении $500 млрд
Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика
Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской