Футболиста «Фиорентины» унесли с поля на носилках с травмой головы
Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин досрочно завершил матч 26-го тура чемпионата Италии с «Вероной» из-за травмы головы, пишет La Gazzetta dello Sport.
Кин во втором тайме во время борьбы за мяч ударился головой о колено Павла Давидовича и получил рассечение. Врачи оказали ему помощь, он вернулся на поле, но вскоре упал на газон.
Кин был в сознании, когда его унесли на носилках с поля и сразу отправили в больницу. В «Фиорентине» сообщили, что игрок проходит обследование.
В начале декабря другой игрок «Фиорентины», 22-летний Эдоардо Бове, потерял сознание в матче с «Интером» и пережил остановку сердца. Его доставили в реанимацию, а позднее установили имплантируемый дефибриллятор.
«Фиорентина» проиграла «Вероне» со счетом 0:1.
Кину 24 года, он провел 19 матчей за сборную Италии, в которых забил пять мячей.
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