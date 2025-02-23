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Футболиста «Фиорентины» унесли с поля на носилках с травмой головы

Футболиста «Фиорентины» Мойзе Кина унесли с поля на носилках с травмой головы
Мойзе Кин в матче с «Вероной» получил удар коленом в голову и после оказания медпомощи вернулся в игру, но вскоре упал на газон и был срочно госпитализирован
Фото: Paola Garbuio / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Paola Garbuio / Keystone Press Agency / Global Look Press

Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин досрочно завершил матч 26-го тура чемпионата Италии с «Вероной» из-за травмы головы, пишет La Gazzetta dello Sport.

Кин во втором тайме во время борьбы за мяч ударился головой о колено Павла Давидовича и получил рассечение. Врачи оказали ему помощь, он вернулся на поле, но вскоре упал на газон.

Кин был в сознании, когда его унесли на носилках с поля и сразу отправили в больницу. В «Фиорентине» сообщили, что игрок проходит обследование.

В начале декабря другой игрок «Фиорентины», 22-летний Эдоардо Бове, потерял сознание в матче с «Интером» и пережил остановку сердца. Его доставили в реанимацию, а позднее установили имплантируемый дефибриллятор.

«Фиорентина» проиграла «Вероне» со счетом 0:1.

Кину 24 года, он провел 19 матчей за сборную Италии, в которых забил пять мячей.

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