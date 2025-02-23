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«Ак Барс» в четвертый раз в сезоне победил «Ладу»

«Ак Барс» в четвертый раз в сезоне КХЛ победил «Ладу»
«Ак Барс» победил со счетом 2:1. Решающая шайба на счету Артема Галимова, который стал третьим игроком лиги, забившим 30 голов в этом сезоне
Артем Галимов
Артем Галимов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Казанский «Ак Барс» победил тольяттинскую «Ладу» и поднялся на третье место в Восточной конференции КХЛ.

Матч регулярного чемпионата в Казани закончился со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 1:0).

У «Ак Барса» отличились Семен Кошелев (10-я минута) и Артем Галимов (21). У «Лады» забил Данил Юртайкин (24). Галимов записал на свой счет 30-й гол в сезоне — ранее до этой отметки добрались только его одноклубник Дмитрий Яшкин (30) и Джошуа Ливо («Салават Юлаев», 41 шайба).

Защитник казанского клуба Альберт Яруллин провел 700-й матч в КХЛ, а форвард Егор Коршков — 500-й.

«Ак Барс» обыграл «Ладу» в четвертый раз за сезон. Тольяттинский клуб проиграл второй матч подряд и занимает десятое место в конференции.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Лада
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