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Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в масс-старте на ЧМ

Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в масс-старте на ЧМ в Швейцарии
Тройку призеров составили Эндре Стрёмсхейм, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё
Йоханнес Бё
Йоханнес Бё (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм выиграл масс-старт на чемпионате мира в швейцарской Ленцерхайде, его соотечественники Стурла Легрейд и Йоханнес Бё взяли, соответственно, серебро и бронзу.

Стрёмсхейм преодолел 15 км за 38 минут 22,6 секунды и допустил один промах. Легрейд проиграл ему 12,4 секунды и сделал два промаха, у Бё отставание 12,7 секунды и четыре промаха.

Ранее в воскресенье женский масс-старт в Ленцерхайде выиграла шведка Эльвира Эберг (40 минут 32,3 секунды; два промаха), второй стала француженка Осеан Мишлон (+9,4; 3), третьей — норвежка Марен Киркейде (+16,5; 3).

Для Стрёмсхейма и Эберг это первое личное золото на чемпионатах мира.

Российские и белорусские биатлонисты пропустили чемпионат мира из-за отстранения и соревновались в Кубке сильнейших в Раубичах (Белоруссия).

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
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