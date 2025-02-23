Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в масс-старте на ЧМ
Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм выиграл масс-старт на чемпионате мира в швейцарской Ленцерхайде, его соотечественники Стурла Легрейд и Йоханнес Бё взяли, соответственно, серебро и бронзу.
Стрёмсхейм преодолел 15 км за 38 минут 22,6 секунды и допустил один промах. Легрейд проиграл ему 12,4 секунды и сделал два промаха, у Бё отставание 12,7 секунды и четыре промаха.
Ранее в воскресенье женский масс-старт в Ленцерхайде выиграла шведка Эльвира Эберг (40 минут 32,3 секунды; два промаха), второй стала француженка Осеан Мишлон (+9,4; 3), третьей — норвежка Марен Киркейде (+16,5; 3).
Для Стрёмсхейма и Эберг это первое личное золото на чемпионатах мира.
Российские и белорусские биатлонисты пропустили чемпионат мира из-за отстранения и соревновались в Кубке сильнейших в Раубичах (Белоруссия).
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