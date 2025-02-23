Бывший голкипер сборной США перенес инфаркт в канун 56-летия

Тони Меола за несколько дней до инфаркта устроил многокилометровую пробежку и признал, что ему стоило вести себя умнее. Бывший футболист выразил надежду, что его случай заставит других своевременно посещать врачей

Тони Меола (Фото: Streeter Lecka / Getty Images)

Отыгравший за сборную США 101 матч вратарь Тони Меола сообщил The Athletic, что перенес инфаркт 20 февраля, за день до своего 56-летия.

По словам бывшего футболиста, врачи заверили его, что с ним все будет в порядке.

Как отмечает ESPN, Меола за пять дней до инфаркта устроил пробежку на четыре мили (6,4 км).

Меола заявил, что ему надо было вести себя умнее, но если его случай заставит кого-то пройти профилактический медосмотр, то все случившееся с ним было не зря.

Меола дебютировал за сборную в 1988 году, не пропустил голов в 35 матчах из 101 и участвовал в чемпионатах мира 1990, 1994 и 2002 годов. На его счету два Золотых кубка CONCACAF (1991, 2002 годы).

На клубном уровне Меола в основном играл в MLS.