 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Бывший голкипер сборной США перенес инфаркт в канун 56-летия

Бывший голкипер сборной США Тони Меола перенес инфаркт в канун 56-летия
Тони Меола за несколько дней до инфаркта устроил многокилометровую пробежку и признал, что ему стоило вести себя умнее. Бывший футболист выразил надежду, что его случай заставит других своевременно посещать врачей
Тони Меола
Тони Меола (Фото: Streeter Lecka / Getty Images)

Отыгравший за сборную США 101 матч вратарь Тони Меола сообщил The Athletic, что перенес инфаркт 20 февраля, за день до своего 56-летия.

По словам бывшего футболиста, врачи заверили его, что с ним все будет в порядке.

Как отмечает ESPN, Меола за пять дней до инфаркта устроил пробежку на четыре мили (6,4 км).

Меола заявил, что ему надо было вести себя умнее, но если его случай заставит кого-то пройти профилактический медосмотр, то все случившееся с ним было не зря.

Меола дебютировал за сборную в 1988 году, не пропустил голов в 35 матчах из 101 и участвовал в чемпионатах мира 1990, 1994 и 2002 годов. На его счету два Золотых кубка CONCACAF (1991, 2002 годы).

На клубном уровне Меола в основном играл в MLS.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе

Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол сборная США по футболу
Материалы по теме
Джокович проиграл в Дохе первый матч после восстановления от травмы
Спорт
Вратаря клуба КХЛ увезли со льда на носилках из-за травмы
Спорт
Малкин восстановился от травмы колена и сыграет с «Вашингтоном» Овечкина
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Один из издевавшихся над девушками на автомойке извинился перед нимиОбщество, 18:09
Бывший голкипер сборной США перенес инфаркт в канун 56-летияСпорт, 18:07
Зеленский заявил, что требуемую Трампом сумму будут платить 10 поколенийПолитика, 17:59
Зеленский заявил о готовности уйти в отставкуПолитика, 17:45
Электротехнический рынок: почему падает параллельный импортОтрасли, 17:41
В спальном районе в Балаково прогремел взрывПолитика, 17:30
Президент Польши поговорил с Трампом несколько минут вместо часаПолитика, 17:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Киеве заявили о наличии у Украины альтернативы StarlinkПолитика, 17:09
На пляжах в Анапе обнаружили новые выбросы мазутаОбщество, 16:51
ЦСКА прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»Спорт, 16:48
Премьер Италии перестала упоминать Зеленского после критики ТрампаПолитика, 16:45
Как перевести 99% оптовых продаж в онлайн — кейс Akkermann CementОтрасли, 16:40
Минское «Динамо» прервало серию побед «Спартака» в КХЛСпорт, 16:28
Истребители ЦАХАЛ пролетели над Бейрутом во время похорон НасраллыПолитика, 16:16