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ЦСКА прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»

ЦСКА прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ, победив «Салават Юлаев»
Матч в Уфе завершился со счетом 4:2 в пользу армейцев
Фото: Телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»
Фото: Телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»

Московский ЦСКА победил уфимский «Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счетом 4:2 (0:0, 3:2, 1:0) в пользу армейцев, у которых забили Кирилл Долженков (25-я минута), Никита Нестеров (26-я), Максим Соркин (38-я) и Павел Карнаухов (55-я).

У хозяев льда шайбы на счету Дениса Яна (31-я) и Шелдона Ремпала (33-я).

Защитник уфимского клуба Динар Хафизуллин провел 800-й матч в КХЛ. Он стал 20-м игроком лиги и шестым защитником, преодолевшим эту отметку.

ЦСКА победил впервые за четыре матча и поднялся на пятое место в Западной конференции. У «Салавата Юлаева» третье поражение подряд и третья строчка на Востоке, уфимцы уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК Салават Юлаев
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