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Россиянка в 16 лет взяла бронзу на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

Россиянка Аляева в 16 лет взяла бронзу на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
На Кубке мира в Баку София Аляева показала третий результат, уступив только вице-чемпионке Олимпиады и многократной чемпионке мира. Еще одна россиянка Анжела Бладцева стала восьмой

Российская батутистка София Аляева стала третьей в индивидуальных соревнованиях на этапе Кубка мира в Баку.

На счету 16-летней Аляевой 55,720 балла. Победительницей стала вице-чемпионка Олимпиады белоруска Виолетта Бордиловская (56,070), серебро у многократной чемпионки мира японки Хикару Мори (55,800).

Еще одна россиянка, участница Игр в Париже Анжела Бладцева, стала восьмой (6,290).

Россиянки и белоруски выступают на соревнованиях международной федерации (FIG) в нейтральном статусе.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
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