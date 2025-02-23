Россиянка в 16 лет взяла бронзу на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
Российская батутистка София Аляева стала третьей в индивидуальных соревнованиях на этапе Кубка мира в Баку.
На счету 16-летней Аляевой 55,720 балла. Победительницей стала вице-чемпионка Олимпиады белоруска Виолетта Бордиловская (56,070), серебро у многократной чемпионки мира японки Хикару Мори (55,800).
Еще одна россиянка, участница Игр в Париже Анжела Бладцева, стала восьмой (6,290).
Россиянки и белоруски выступают на соревнованиях международной федерации (FIG) в нейтральном статусе.
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