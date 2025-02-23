Биатлонист Халили стал третьим в масс-старте на Кубке сильнейших
Российский биатлонист Карим Халили занял третье место в масс-старте на 15 км на Кубке сильнейших в Раубичах (Белоруссия).
Победителем гонки стал белорус Антон Смольский, который преодолел дистанцию с одним промахом за 38 минут 56,9 секунды.
Смольский опередил на 10,8 секунды своего соотечественника Дмитрия Лазовского (3 промаха) и на 11 секунд Халили (3).
Халили — бронзовый призер Олимпиады (2022) и чемпионата мира (2021) в эстафете, чемпион России в спринте, масс-старте и марафоне (2024).
Ранее женский масс-старт в Раубичах выиграла россиянка Виктория Метеля.
Россияне и белорусы с 2022 года не участвуют в турнирах под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) из-за отстранения.
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