Робин ван Перси возглавил «Фейенорд»

Ван Перси начинал карьеру в «Фейенорде», за него же отыграл последний матч, а с 2020-го был тренером в системе клуба. Контракт с вице-чемпионом мира и лучшим бомбардиром сборной Нидерландов рассчитан до лета 2027-го

Робин ван Перси (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов 41-летний Робин ван Перси назначен главным тренером «Фейенорда», сообщила пресс-служба клуба из Роттердама.

Ван Перси с прошлого года тренировал «Херенвен», который после 23 туров занимает девятое место в таблице, «Фейенорд» — третий с отставанием в 11 очков от лидирующего «Аякса».

Контракт ван Перси будет рассчитан до лета 2027 года.

Ван Перси играл за молодежку «Фейнорда» и начинал профессиональную карьеру в команде (2001-2004 годы), вернулся в клуб в 2018-м после игры в «Арсенале», «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче» и в конце того же сезона завершил карьеру.

С 2020-го бывший форвард работал тренером в системе клуба, в том числе в основной команде.

Ван Перси провел 102 матча за сборную Нидерландов и забил за нее 50 мячей, дошел с командой до финала чемпионата мира 2010 года и стал бронзовым призером на турнире 2014 года.