Умерла многолетний директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга

Татьяна Меньшикова умерла на 73-м году жизни после тяжелой болезни. Она руководила академией более 30 лет

Татьяна Меньшикова (Фото: ФФККР)

Директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга и бывший вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Татьяна Меньшикова умерла на 73-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

В организации сообщили «РИА Новости», что Меньшикова скончалась после тяжелой болезни.

Она возглавляла академию (СДЮСШОР) с 1993 года, а с 2001-го несколько лет была вице-президентом федерации.

В разные годы в этой академии тренировались Антон Сихарулидзе, Максим Траньков, Ксения Столбова, Федор Климов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Михаил Коляда и другие титулованные фигуристы.

ФФККР выразила соболезнования родным, близким и коллегам Меньшиковой.