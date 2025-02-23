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Умерла многолетний директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга

Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
Татьяна Меньшикова умерла на 73-м году жизни после тяжелой болезни. Она руководила академией более 30 лет
Татьяна Меньшикова
Татьяна Меньшикова (Фото: ФФККР)

Директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга и бывший вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Татьяна Меньшикова умерла на 73-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

В организации сообщили «РИА Новости», что Меньшикова скончалась после тяжелой болезни.

Она возглавляла академию (СДЮСШОР) с 1993 года, а с 2001-го несколько лет была вице-президентом федерации.

В разные годы в этой академии тренировались Антон Сихарулидзе, Максим Траньков, Ксения Столбова, Федор Климов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Михаил Коляда и другие титулованные фигуристы.

ФФККР выразила соболезнования родным, близким и коллегам Меньшиковой.

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