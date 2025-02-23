Российская биатлонистка выиграла масс-старт на Кубке сильнейших
Российская биатлонистка Виктория Метеля стала победительницей масс-старта на Кубке сильнейших в белорусских Раубичах.
Метеля преодолела дистанцию 12,5 км с одним промахом за 33 минуты 42,4 секунды.
Второе место заняла россиянка Тамара Дербушева, которая обошлась без промахов, но проиграла Метеле семь секунд.
Третьей стала белоруска Ирина Шаклеина (+32,2 секунды; 1 промах).
«После четвертой стрельбы не знала, кто за мной бежит. Увидела только на тренерском подъеме на развороте, что это Тамара. Но уже поняла, что всё, не отдам», — сказала Метеля после гонки в эфире «Матч ТВ».
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU) и соревнуются между собой.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе
Украина отказала США в возмещении $500 млрд
Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика
Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской