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Российская биатлонистка выиграла масс-старт на Кубке сильнейших

Российская биатлонистка Метеля выиграла масс-старт на Кубке сильнейших
Виктория Метеля на семь секунд опередила в Раубичах соотечественницу Тамару Дербушеву и на полминуты — белоруску Ирину Шаклеину
Виктория Метеля
Виктория Метеля (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российская биатлонистка Виктория Метеля стала победительницей масс-старта на Кубке сильнейших в белорусских Раубичах.

Метеля преодолела дистанцию 12,5 км с одним промахом за 33 минуты 42,4 секунды.

Второе место заняла россиянка Тамара Дербушева, которая обошлась без промахов, но проиграла Метеле семь секунд.

Третьей стала белоруска Ирина Шаклеина (+32,2 секунды; 1 промах).

«После четвертой стрельбы не знала, кто за мной бежит. Увидела только на тренерском подъеме на развороте, что это Тамара. Но уже поняла, что всё, не отдам», — сказала Метеля после гонки в эфире «Матч ТВ».

Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU) и соревнуются между собой.

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