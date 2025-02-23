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Эксклюзив

Экс-чемпион мира заявил о потере Бетербиевым уверенности в бою с Биволом

Экс-чемпион мира Дрозд заявил о потере Бетербиевым уверенности в бою с Биволом
В ночь на 23 февраля 34-летний Бивол победил 40-летнего Бетербиева в поединке-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Григорий Дрозд заявил, что Бетербиев потерял уверенность во время боя
Фото: Боксер Дмитрий Бивол (Валерий Шарифулин/ТАСС)
Фото: Боксер Дмитрий Бивол (Валерий Шарифулин/ТАСС)

Победа российского боксера Дмитрия Бивола над своим соотечественником Артуром Бетербиевым в реванше за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе представляется закономерной. Такое мнение «РБК Спорт» выразил экс-чемпион мира по версии WBC (2014–2016) Григорий Дрозд.

«Для меня это абсолютно логичный результат. Это был потрясающий поединок. Артур, мне кажется, потерял уверенность. Он начал пропускать справа-налево, и у него закончились козыри. Бивол просто просчитал. Они сделали хорошую работу над ошибками и смогли нейтрализовать давление Бетербиева. Очень качественный бокс, очень умный и смелый бокс. Бивол действительно был хорошо готов к этому бою. Заслуженная победа, безоговорочная. Ни у кого, ни у одного из экспертов, не возникает никаких вопросов», — сказал Дрозд.

Помимо этого, Дрозд выразил надежду на проведение третьего боя между Бетербиевым и Биволом, хотя и усомнился в готовности Артура к новому поединку. «Хотелось бы, наверное. Мне кажется, это правильно, и логика в этом есть. Не знаю, готов ли будет Артур к этому поединку, но логика в этом есть», — заключил он.

Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) судейским решением (114:114, 116:112, 115:113) и отобрал у соотечественника титулы WBC, IBF и WBO. Кроме того, эта победа позволила Биволу вернуть себе пояс WBA, которым ранее владел до поражения в октябре прошлого года.

Теперь в активе 34-летнего Бивола 24 победы и одно поражение. 40-летний Бетербиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере при 21 победе.

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Полина Мельникова
Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс
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