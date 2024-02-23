«Динамо» разгромно проиграло «Балтике» в товарищеском матче на сборах в Турции

«Динамо» разгромно проиграло аутсайдеру РПЛ на сборах в Турции

Встреча против «Балтики» завершилась со счетом 0:3

Игроки «Динамо» (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Футболисты московского «Динамо» уступили калининградской «Балтике» со счетом 0:3 в товарищеском матче на сборах в Турции.

Голы забили Джоэль Фамейе (2-я минута), Дмитрий Рыбчинский (22) и Александр Осипов (42).

Для «Динамо» это было первое поражение на нынешних сборах.

В следующем матче «Динамо» 24 февраля сыграет с ЦСКА.

«Динамо» ушло на зимний перерыв в Российской премьер-лиге (РПЛ) на третьем месте, набрав 32 очка в 18 матчах. «Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место, с 13 очками.