«Динамо» разгромно проиграло аутсайдеру РПЛ на сборах в Турции
Футболисты московского «Динамо» уступили калининградской «Балтике» со счетом 0:3 в товарищеском матче на сборах в Турции.
Голы забили Джоэль Фамейе (2-я минута), Дмитрий Рыбчинский (22) и Александр Осипов (42).
Для «Динамо» это было первое поражение на нынешних сборах.
В следующем матче «Динамо» 24 февраля сыграет с ЦСКА.
«Динамо» ушло на зимний перерыв в Российской премьер-лиге (РПЛ) на третьем месте, набрав 32 очка в 18 матчах. «Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место, с 13 очками.
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