Донецкий «Шахтер» не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий «Шахтер» не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы

Встреча в Марселе завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Единственным забитым мячом в составе «Шахтера» отметился Георгий Судаков

Фото: Global Look Press

Донецкий «Шахтер» уступил французскому «Марселю» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и не смог пройти в следующий раунд турнира. Встреча в Марселе завершилась со счетом 1:3 (3:5 по сумме двух встреч).

В составе победителей забитыми мячами отличились Пьер-Эмерик Обамеянг (23-я минута), Исмаила Сарр (74) и Жоффрей Кондогбиа (81). У донецкой команды голом отметился Георгий Судаков (12).

В первом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы 15 февраля «Шахтер» сыграл вничью с «Марселем» в первом матче. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В другом матче игрового дня азербайджанский «Карабах», за который выступает российский вратарь Андрей Лунев, в дополнительное время уступил португальской «Браге» со счетом 2:3 в ответной встрече раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы, но вышел в следующую стадию турнира (6:5 по сумме двух игр).

Результаты параллельных матчей игрового дня:

«Ренн» (Франция) — «Милан» (Италия) — 3:2 (3:5 по сумме двух встреч);

«Фрайбург» (Германия) — «Ланс» (Франция) — 3:2 (3:2);

«Тулуза» (Франция) — «Бенфика» (Португалия) — 0:0 (1:2);

«Спарта» (Чехия) — «Галатасарай» (Турция) — 4:1 (6:4).

«Спортинг» (Португалия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 1:1 (3:1).