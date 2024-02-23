 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Донецкий «Шахтер» не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий «Шахтер» не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы
Встреча в Марселе завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Единственным забитым мячом в составе «Шахтера» отметился Георгий Судаков
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Донецкий «Шахтер» уступил французскому «Марселю» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и не смог пройти в следующий раунд турнира. Встреча в Марселе завершилась со счетом 1:3 (3:5 по сумме двух встреч).

В составе победителей забитыми мячами отличились Пьер-Эмерик Обамеянг (23-я минута), Исмаила Сарр (74) и Жоффрей Кондогбиа (81). У донецкой команды голом отметился Георгий Судаков (12).

В первом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы 15 февраля «Шахтер» сыграл вничью с «Марселем» в первом матче. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В другом матче игрового дня азербайджанский «Карабах», за который выступает российский вратарь Андрей Лунев, в дополнительное время уступил португальской «Браге» со счетом 2:3 в ответной встрече раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы, но вышел в следующую стадию турнира (6:5 по сумме двух игр).

Результаты параллельных матчей игрового дня:

«Ренн» (Франция) — «Милан» (Италия) — 3:2 (3:5 по сумме двух встреч);

«Фрайбург» (Германия) — «Ланс» (Франция) — 3:2 (3:2);

«Тулуза» (Франция) — «Бенфика» (Португалия) — 0:0 (1:2);

«Спарта» (Чехия) — «Галатасарай» (Турция) — 4:1 (6:4).

«Спортинг» (Португалия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 1:1 (3:1).

Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни

Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров

Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?
Теги
Футбол Лига Европы Донецкий Шахтер Марсель
Материалы по теме
«Шахтер» на последних секундах спасся от поражения в Лиге Европы
Спорт
Украинский «Шахтер» не смог пробиться в плей-офф Лиги чемпионов
Спорт
Украинский «Шахтер» решил найти финансовую поддержку в Саудовской Аравии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Посольство направило Госдепу ноту протеста из-за слов Байдена о Путине Политика, 02:03
Пашинян заявил о заморозке членства Армении в ОДКБ Политика, 01:51
В Петербурге задержали пытавшихся убить адвоката Патрушева Общество, 01:36
В Белом доме связали слова Байдена о Путине с угрозами безопасности Политика, 01:32
Донецкий «Шахтер» не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы Спорт, 01:04
Власти расширили требования к организаторам по «Пушкинской карте» Общество, 01:03
Путин поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества Политика, 01:01
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Одессе прогремели взрывы Политика, 00:50
Все услуги рядом с домом: где найти квартиру для комфортной жизни РБК и ПИК, 00:30
Следователям и прокурорам разрешили защищаться автоматами Калашникова Общество, 00:26
Рекордсмена «Барселоны» посадили в тюрьму. Чем запомнилась карьера Алвеса Спорт, 00:01
Нуланд пообещала «сокрушительный» пакет санкций против России Политика, 22 фев, 23:48
Джо Байден встретился с вдовой и дочерью Навального Политика, 22 фев, 23:46
Путин поручил помочь подконтрольным Росимуществу иностранным компаниям Бизнес, 22 фев, 23:44