Входившая в топ-100 рейтинга WTA теннисистка попалась на допинге
Хорватскую теннисистку Яну Фетт временно отстранили от участия в турнирах из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Проба была взята 16 ноября 2025 года во время Кубка Билли Джин Кинг в Вараждине, Хорватия. В пробе А были обнаружены следы остарина, а также метаболитов LGD-4033 и GW501516. Проба Б также подтвердила наличие запрещенных веществ в организме спортсменки.
Отстранение 29-летней теннисистки вступило в силу 22 декабря 2025 года с момента направления ITIA уведомления о нарушении правил. На данный момент спортсменка апелляцию не подала.
В период временной дисквалификации Фетт запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия, разрешенные или санкционированные членами ITIA.
Фетт занимает 189-ю позицию в рейтинге WTA. Ее высшей позицией в карьере было 97-е место.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»