Входившая в топ-100 рейтинга WTA теннисистка попалась на допинге

Фетт сдала пробы во время Кубка Билли Джин Кинг. Обе пробы показали наличие запрещенных веществ

Яна Фетт (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Хорватскую теннисистку Яну Фетт временно отстранили от участия в турнирах из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Проба была взята 16 ноября 2025 года во время Кубка Билли Джин Кинг в Вараждине, Хорватия. В пробе А были обнаружены следы остарина, а также метаболитов LGD-4033 и GW501516. Проба Б также подтвердила наличие запрещенных веществ в организме спортсменки.

Отстранение 29-летней теннисистки вступило в силу 22 декабря 2025 года с момента направления ITIA уведомления о нарушении правил. На данный момент спортсменка апелляцию не подала.

В период временной дисквалификации Фетт запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия, разрешенные или санкционированные членами ITIA.

Фетт занимает 189-ю позицию в рейтинге WTA. Ее высшей позицией в карьере было 97-е место.