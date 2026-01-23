 Перейти к основному контенту
Спорт
0

«Спартак» сыграл вничью со сборной Китая в товарищеском матче в ОАЭ

«Спартак» сыграл вничью со сборной Китая в ОАЭ в дебютном матче Карседо
Встреча завершилась со счетом 2:2, у «Спартака» голы забили Кристофер Мартинс и Антон Заболотный
Фото: spartak.com
Фото: spartak.com

Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со сборной Китая в товарищеском матче в ОАЭ. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе «Спартака» голы забили Кристофер Мартинс (22-я минута) и Антон Заболотный (72).

В первом тайме у «Спартака» играли Александр Максименко, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Олег Рябчук, Максим Лайкин, Мартинс, Эсекьель Барко, Иван Сорокин, Пабло Солари и Ливай Гарсия, во втором — Илья Помазун, Даниил Денисов, Егор Гузиев, Александер Джику, Игорь Дмитриев, Жедсон Фернандеш, Никита Массалыга, Роман Зобнин, Маркиньос, Манфред Угальде и Заболотный.

«Спартак» отмечает, что по договоренности с соперником встреча не анонсировалась заранее и прошла в закрытом режиме.

В начале января «Спартак» возглавил испанец Хуан Карлос Карседо. Это был его дебютный матч во главе московского клуба.

«Спартак» в феврале проведет пять товарищеских матчей в ОАЭ — 3 февраля его соперником станет армянский «Пюник», 7-го — китайский «Далянь», 10-го — «Астана», 21-го — «Ростов», 23-го — «Елимай» (Казахстан).

После 18 туров «Спартак» расположился на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ. Первый матч в турнире после зимнего перерыва московский клуб сыграет 1 марта против «Сочи».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва
