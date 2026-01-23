 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Экс-тренер «Сочи» опроверг использование ChatGPT для подготовки к матчам

Экс-тренер «Сочи» Морено опроверг использование ChatGPT для подготовки к матчам
Ранее бывший заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов заявил, что Морено использовал ChatGPT для подготовки к матчам и подбора игроков
Роберт Морено
Роберт Морено (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Бывший тренер ФК «Сочи» испанец Роберт Морено заявил Sport24, что не использовал ChatGPT для подготовки к матчам и выбора игроков.

«Я не использовал ChatGPT для подготовки к матчам и выбора игроков. В современном футболе мы используем инструменты анализа (видео, данные и скаутские платформы), но спортивные решения — кто играет, как мы тренируемся и какие профили нужны — всегда принимает тренерский штаб на основе профессионального опыта», — сказал Морено.

Ранее бывший заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов заявил, что испанский специалист использовал ChatGPT для работы с командой. Нейросеть советовала тренеру, чтобы игроки не спали 28 часов перед матчем со «СКА-Хабаровск».

Орлов также отметил, что испанец привлекал ChatGPT для подбора игроков, благодаря чему клуб подписал нападающего Артура Шушеначева. Морено, в свою очередь, возразил, что представлять это как «выбор алгоритма» некорректно.

По мнению Морено, искусственный интеллект не сможет заменить тренера, так как это «человеческие отношения, эмоции и контекст».

Морено возглавил «Сочи» в 2023 году. Под его руководством команда вылетела из РПЛ в Первую лигу, а спустя сезон вернулась. В сентябре 2025 года он покинул клуб. В семи турах РПЛ команда набрала только одно очко. На место главного тренера «Сочи» пришел Игорь Осинькин.

После 18 туров «Сочи» идет на последнем месте турнирной таблицы РПЛ. На счету клуба девять очков. Следующий матч команда проведет 1 марта против московского «Спартака».

