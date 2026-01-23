 Перейти к основному контенту
Радио РБК
0

Агент россиян в НХЛ назвал самых перспективных молодых хоккеистов страны

Агент звезд НХЛ Дэн Мильштейн назвал самых перспективных российских хоккеистов
Сюжет
Радио РБК
Дэн Мильштейн отметил Назара Привалова, Владимира Штырхунова, Богдана Якушевского, Даниила Ермолова из ЦСКА, Якова Казанцева из «Локомотива» и Евгения Якунина из «Спартака»
Назар Привалов (справа)
Назар Привалов (справа) (Фото: redarmy.cska-hockey.ru)

Хоккейный агент с 67 клиентами в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Дэн Мильштейн рассказал в эфире Радио РБК о самых перспективных, по его мнению, российских игроках.

«Я назову несколько имен, хотя на самом деле очень много ребят, которые достойны. Назар Привалов, Владимир Штырхунов, Богдан Якушевский, Даня Ермолов (играют в системе ЦСКА), вратарь Яков Казанцев в «Локомотиве», Евгений Якунин в «Спартаке», — сказал Мильштейн.

Мильштейн отметил, что 2009 год рождения потенциально может стать одним из самых лучших драфтов НХЛ для россиян. Игроков этого года рождения будут выбирать на драфтах НХЛ в 2027 и 2028 годах. «Это будущее сборной России, надеюсь, будущие олимпийские чемпионы», — добавил хоккейный агент.

Среди клиентов Мильштейна есть такие российские звезды НХЛ, как Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Михаил Сергачев («Юта») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Надежда Сережкина
Хоккей НХЛ Дэн Мильштейн
