Агент россиян в НХЛ назвал самых перспективных молодых хоккеистов страны
Хоккейный агент с 67 клиентами в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Дэн Мильштейн рассказал в эфире Радио РБК о самых перспективных, по его мнению, российских игроках.
«Я назову несколько имен, хотя на самом деле очень много ребят, которые достойны. Назар Привалов, Владимир Штырхунов, Богдан Якушевский, Даня Ермолов (играют в системе ЦСКА), вратарь Яков Казанцев в «Локомотиве», Евгений Якунин в «Спартаке», — сказал Мильштейн.
Мильштейн отметил, что 2009 год рождения потенциально может стать одним из самых лучших драфтов НХЛ для россиян. Игроков этого года рождения будут выбирать на драфтах НХЛ в 2027 и 2028 годах. «Это будущее сборной России, надеюсь, будущие олимпийские чемпионы», — добавил хоккейный агент.
Среди клиентов Мильштейна есть такие российские звезды НХЛ, как Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Михаил Сергачев («Юта») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»