Тренер спас семилетнего ребенка из горящей машины в Иркутске
Детский тренер спортивно-оздоровительного комплекса в Иркутске Андрей Гельгорин спас семилетнего мальчика из горящего автомобиля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В Иркутске 19 января у спорткомплекса «Зенит» в припаркованном автомобиле начался пожар, внутри находился семилетний мальчик.
«Первым, кто бросился на помощь, стал детский тренер <...> Андрей Александрович Гельгорин. Заметив дым, он сразу же поднял тревогу, нашел маму ребенка и вместе с другими неравнодушными мужчинами бросился спасать мальчика», — написал Кобзев.
Двери автомобиля были заблокированы из-за огня. Стекло было тонированное, разбить его и достать ребенка получилось только при помощи молотка.
Гельгорин заявил местному изданию «ИрСити», что вместе с несколькими мужчинами мальчика «выдернули прямо с креслом».
К моменту приезда пожарных машина почти полностью сгорела.
Гельгорин — бывший футболист команд мастеров Иркутска и Улан-Удэ.
