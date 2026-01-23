 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,55 x 4,1 2 6,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вулверхэмптон 1 1,22 x 6,7 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Ливерпуль 1 3,75 x 3,9 2 1,9 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Вильярреал Реал 1 3,35 x 3,85 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,5 x 3,75 2 2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 2 x 3,15 2 4,15 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,75 x 2,9 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,26 x 65 2 4,05
Спорт⁠,
0

Тренер спас семилетнего ребенка из горящей машины в Иркутске

Тренер Андрей Гельгорин спас семилетнего ребенка из горящей машины в Иркутске
Гельгорин вместе с несколькими мужчинами разбил стекло автомобиля и «выдернул ребенка прямо с креслом»
Фото: Apu Gomes / Getty Images
Фото: Apu Gomes / Getty Images

Детский тренер спортивно-оздоровительного комплекса в Иркутске Андрей Гельгорин спас семилетнего мальчика из горящего автомобиля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Иркутске 19 января у спорткомплекса «Зенит» в припаркованном автомобиле начался пожар, внутри находился семилетний мальчик.

«Первым, кто бросился на помощь, стал детский тренер <...> Андрей Александрович Гельгорин. Заметив дым, он сразу же поднял тревогу, нашел маму ребенка и вместе с другими неравнодушными мужчинами бросился спасать мальчика», — написал Кобзев.

Двери автомобиля были заблокированы из-за огня. Стекло было тонированное, разбить его и достать ребенка получилось только при помощи молотка.

Гельгорин заявил местному изданию «ИрСити», что вместе с несколькими мужчинами мальчика «выдернули прямо с креслом».

К моменту приезда пожарных машина почти полностью сгорела.

Гельгорин — бывший футболист команд мастеров Иркутска и Улан-Удэ.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Рената Утяева
Иркутск Футбол
Материалы по теме
Контрольный матч клуба РПЛ на сборах в Турции отменили из-за дождей
Спорт
Бывший тренер худшего клуба РПЛ использовал ChatGPT для работы
Спорт
Дегтярев назвал решенным вопрос по лимиту на легионеров в РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 17:13
Цены на серебро впервые в истории превысили $100 за унцию Инвестиции, 18:51
Как проходит трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ. Главное Политика, 18:48
Цены на новостройки обгонят инфляцию: прогноз на 2026 год. ВидеоПодписка на РБК, 18:47 
МИД ОАЭ поприветствовал трехсторонние переговоры России, Украины и США Политика, 18:40
Тренер спас семилетнего ребенка из горящей машины в Иркутске Спорт, 18:34
За Юлию Тимошенко внесли все 33 млн грн залога Политика, 18:33
Глава МИД ОАЭ сообщил о начале переговоров в Абу-Даби Политика, 18:23
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Bloomberg сообщил о потерявшем управление танкере с российской нефтью Общество, 18:21
В Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ Общество, 18:09
МОК пообещал строгие меры безопасности для российских спортсменов на ОИ Спорт, 18:08
В Польше сообщили о «тайном визите» главы ЦРУ Политика, 18:06
Мелони предупредила Европу о риске «потерять все» в конфликте с Трампом Политика, 18:04
FT узнала об угрозах США прекратить поставки наличных долларов Ираку Политика, 18:00
Минэнерго поддержит введение уголовной ответственности за черный майнинг Крипто, 17:55