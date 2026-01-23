Тренер Андрей Гельгорин спас семилетнего ребенка из горящей машины в Иркутске

Тренер спас семилетнего ребенка из горящей машины в Иркутске

Гельгорин вместе с несколькими мужчинами разбил стекло автомобиля и «выдернул ребенка прямо с креслом»

Фото: Apu Gomes / Getty Images

Детский тренер спортивно-оздоровительного комплекса в Иркутске Андрей Гельгорин спас семилетнего мальчика из горящего автомобиля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В Иркутске 19 января у спорткомплекса «Зенит» в припаркованном автомобиле начался пожар, внутри находился семилетний мальчик.

«Первым, кто бросился на помощь, стал детский тренер <...> Андрей Александрович Гельгорин. Заметив дым, он сразу же поднял тревогу, нашел маму ребенка и вместе с другими неравнодушными мужчинами бросился спасать мальчика», — написал Кобзев.

Двери автомобиля были заблокированы из-за огня. Стекло было тонированное, разбить его и достать ребенка получилось только при помощи молотка.

Гельгорин заявил местному изданию «ИрСити», что вместе с несколькими мужчинами мальчика «выдернули прямо с креслом».

К моменту приезда пожарных машина почти полностью сгорела.

Гельгорин — бывший футболист команд мастеров Иркутска и Улан-Удэ.