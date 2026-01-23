Мирра Андреева повторила достижение Винус Уильямс на Australian Open
Российская теннисистка Мирра Андреева повторила достижение семикратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Винус Уильямс по количеству выходов в четвертый круг на Australian Open. Об этом сообщает Opta.
18-летняя Андреева в пятницу третий год подряд вышла в четвертый круг Australian Open, победив румынку Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:3, 6:4.
Андреева стала первой теннисисткой со времен Уильямс (1998, 1999, 2001), вышедшей в четвертый круг на своих первых трех розыгрышах Australian Open.
В 1/8 финала Андреева, которая занимает седьмое место в мировом рейтинге, сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA).
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»