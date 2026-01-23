Мирра Андреева повторила достижение Винус Уильямс на Australian Open

Российская теннисистка стала первой после Винус Уильямс (1998, 1999, 2001), кому удалось выйти в четвертый круг на своих первых трех розыгрышах Australian Open

Мирра Андреева (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева повторила достижение семикратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Винус Уильямс по количеству выходов в четвертый круг на Australian Open. Об этом сообщает Opta.

18-летняя Андреева в пятницу третий год подряд вышла в четвертый круг Australian Open, победив румынку Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:3, 6:4.

Андреева стала первой теннисисткой со времен Уильямс (1998, 1999, 2001), вышедшей в четвертый круг на своих первых трех розыгрышах Australian Open.

В 1/8 финала Андреева, которая занимает седьмое место в мировом рейтинге, сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA).

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.