 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,55 x 4,1 2 6,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вулверхэмптон 1 1,22 x 6,7 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Ливерпуль 1 3,75 x 3,9 2 1,9 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Вильярреал Реал 1 3,35 x 3,85 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,5 x 3,75 2 2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 2 x 3,15 2 4,15 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,75 x 2,9 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,26 x 65 2 4,05
Спорт⁠,
0

Мирра Андреева повторила достижение Винус Уильямс на Australian Open

Андреева повторила рекорд Винус Уильямс на Australian Open 25-летней давности
Российская теннисистка стала первой после Винус Уильямс (1998, 1999, 2001), кому удалось выйти в четвертый круг на своих первых трех розыгрышах Australian Open
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева повторила достижение семикратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Винус Уильямс по количеству выходов в четвертый круг на Australian Open. Об этом сообщает Opta.

18-летняя Андреева в пятницу третий год подряд вышла в четвертый круг Australian Open, победив румынку Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:3, 6:4.

Андреева стала первой теннисисткой со времен Уильямс (1998, 1999, 2001), вышедшей в четвертый круг на своих первых трех розыгрышах Australian Open.

В 1/8 финала Андреева, которая занимает седьмое место в мировом рейтинге, сыграет с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA).

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Мирра Андреева Винус Уильямс
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Материалы по теме
Мирра Андреева поспорит с украинкой за выход в 1/4 финала Australian Open
Спорт
Бублик впервые в карьере вышел в четвертый круг Australian Open
Спорт
Шнайдер проиграла первой ракетке Украины на Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 17:13
Цены на серебро впервые в истории превысили $100 за унцию Инвестиции, 18:51
Как проходит трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ. Главное Политика, 18:48
Цены на новостройки обгонят инфляцию: прогноз на 2026 год. ВидеоПодписка на РБК, 18:47 
МИД ОАЭ поприветствовал трехсторонние переговоры России, Украины и США Политика, 18:40
Тренер спас семилетнего ребенка из горящей машины в Иркутске Спорт, 18:34
За Юлию Тимошенко внесли все 33 млн грн залога Политика, 18:33
Глава МИД ОАЭ сообщил о начале переговоров в Абу-Даби Политика, 18:23
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Bloomberg сообщил о потерявшем управление танкере с российской нефтью Общество, 18:21
В Рособрнадзоре назвали условие отмены ЕГЭ Общество, 18:09
МОК пообещал строгие меры безопасности для российских спортсменов на ОИ Спорт, 18:08
В Польше сообщили о «тайном визите» главы ЦРУ Политика, 18:06
Мелони предупредила Европу о риске «потерять все» в конфликте с Трампом Политика, 18:04
FT узнала об угрозах США прекратить поставки наличных долларов Ираку Политика, 18:00
Минэнерго поддержит введение уголовной ответственности за черный майнинг Крипто, 17:55