«Спартак» выменял одного из лучших бомбардиров «Амура»

«Спартак» обменял двух нападающих в «Амур» на форварда и денежную компенсацию

В Хабаровск отправляются нападающие Иван Воробьев и Григорий Кузьмин, а московский клуб получает форварда Игната Коротких и денежную компенсацию

Игнат Коротких (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Хоккейные клубы «Спартак» и «Амур» объявили о совершении обменной сделки. Как сообщает пресс-служба московского клуба, в Хабаровск отправляются нападающие Иван Воробьев и Григорий Кузьмин. В «Спартак» переходит один из лучших бомбардиров хабаровского клуба — Игнат Коротких. Также московский клуб получит денежную компенсацию.

23-летний воспитанник хабаровского хоккея Коротких в последние два сезона был одним из лидеров «Амура». Он провел в КХЛ 142 матча, в которых набрал 50 (19+31) очков. В 2023 году Коротких стал лучшим бомбардиром в истории молодежной команды «Амурские Тигры», а в сезоне 2024/2025 закрепился в основном составе хоккейного клуба «Амур». В текущем сезоне нападающий набрал 21 (9+12) очко в 41 матче, это второй результат в команде.

Воробьев — 23-летний нападающий, который за два предыдущих сезона в подмосковном «Витязе» набрал 42 (24+18) очка в 93 матчах, а также признавался лучшим новичком месяца в лиге. В нынешнем чемпионате за «Спартак» он провел десять игр, заработав 2 (1+1) очка.

Кузьмин в прошлом сезоне набрал 21 (8+13) очко в 37 матчах за СКА, а также 14 (2+12) очков за 11 встреч в ВХЛ. В текущем сезоне 22-летний хоккеист забросил семь шайб и отдал столько же голевых передач за фарм-клуб «Спартака» воскресенский «Химик».

«Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции с 55 очками за 47 игр. «Амур» располагается на девятой строчке в Восточной конференции, имея в активе 39 очков после 47 матчей.