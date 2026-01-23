 Перейти к основному контенту
Суд оставил без рассмотрения иск Аршавина к Барановской

Суд оставил без рассмотрения иск Аршавина к Барановской о размерах алиментов
Бывший футболист сборной России хотел добиться изменения размера алиментов. Аршавин и телеведущая состояли в гражданском браке с 2004 по 2013 год, у пары родились трое детей.
Андрей Аршавин
Андрей Аршавин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Савеловский районный суд Москвы оставил без рассмотрения иск бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Об этом говорится в картотеке дел на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Исковое заявление Аршавина к Барановской об изменении размера алиментов поступило в суд 26 сентября 2025 года.

Барановская состояла в гражданском браке с Аршавиным с 2004 по 2013 год. От футболиста она родила троих детей — Артема (2005 год), Яну (2008) и Арсения (2012). Сейчас Барановская ведет шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале» вместе с Александром Гордоном.

Разрыв пары стал большой медийной историей. Сначала была тяжба в Королевском суде Лондона. Она завершилась в сентябре 2013 года мировым соглашением, по которому Аршавин обязался выплачивать Барановской £190 тыс. в год, а также передать ей в собственность квартиру в Петербурге и внедорожник Mercedes.

Потом был процесс об алиментах в России, который выиграла Барановская: Аршавина обязали выплачивать ей половину своих доходов на содержание детей. В последний раз бывшие супруги выясняли отношения в суде в 2020 году. Аршавин добивался уменьшения размера алиментов, и в итоге их сократили до ⅜ от доходов спортсмена.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Иван Витченко
Футбол Андрей Аршавин Юлия Барановская алименты
Андрей Аршавин фото
Андрей Аршавин
спортсмен, футболист
29 мая 1981 года
Юлия Барановская фото
Юлия Барановская
телеведущая
3 июня 1980 года
