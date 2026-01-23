Суд оставил без рассмотрения иск Аршавина к Барановской

Бывший футболист сборной России хотел добиться изменения размера алиментов. Аршавин и телеведущая состояли в гражданском браке с 2004 по 2013 год, у пары родились трое детей.

Андрей Аршавин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Савеловский районный суд Москвы оставил без рассмотрения иск бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Об этом говорится в картотеке дел на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Исковое заявление Аршавина к Барановской об изменении размера алиментов поступило в суд 26 сентября 2025 года.

Барановская состояла в гражданском браке с Аршавиным с 2004 по 2013 год. От футболиста она родила троих детей — Артема (2005 год), Яну (2008) и Арсения (2012). Сейчас Барановская ведет шоу «Мужское/Женское» на «Первом канале» вместе с Александром Гордоном.

Разрыв пары стал большой медийной историей. Сначала была тяжба в Королевском суде Лондона. Она завершилась в сентябре 2013 года мировым соглашением, по которому Аршавин обязался выплачивать Барановской £190 тыс. в год, а также передать ей в собственность квартиру в Петербурге и внедорожник Mercedes.

Потом был процесс об алиментах в России, который выиграла Барановская: Аршавина обязали выплачивать ей половину своих доходов на содержание детей. В последний раз бывшие супруги выясняли отношения в суде в 2020 году. Аршавин добивался уменьшения размера алиментов, и в итоге их сократили до ⅜ от доходов спортсмена.