Вендел прибыл на сбор «Зенита» с недельным опозданием

Вендел опаздывает на командные сборы в пятый раз подряд. Главный тренер Сергей Семак заявил, что игрок готов платить крупные штрафы

Вендел (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Полузащитник «Зенита» Вендел присоединился к команде на сборах в Катаре с опозданием на неделю. Пресс-служба петербургского клуба опубликовала видео с прибытием бразильского футболиста.

В четверг главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал «Матч ТВ» опоздание полузащитника и отметил, что игрок осознает последствия своих действий. «К сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит, причем платит много. Для клуба эта ситуация, может, и неплохая — штраф большой», — сказал Семак. Он добавил, что Вендел извинится перед командой.

Ранее «Mash на спорте» сообщал, что за несвоевременное возвращение из отпуска Вендел будет оштрафован на сумму около €700 тыс. (62 млн руб.). Эта сумма станет рекордным дисциплинарным взысканием в истории «Зенита». По информации источников, каждый день опоздания обойдется футболисту в €100 тыс.

Для Вендела это уже пятое подобное опоздание на сборы за время пребывания в «Зените». Зимой 2023 года он отсутствовал три дня, летом 2023-го — 32 дня, зимой 2024-го — два дня, летом 2025-го — 28 дней.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года, его контракт рассчитан до лета 2029 года, а текущая рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в €15 млн. В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя голевыми передачами.