Путинцева станцевала под свист болельщиков после матча на Australian Open

Теннисистка демонстративно отпраздновала победу над турецкой спортсменкой Зейнеп Сенмез, которую очень активно поддерживали трибуны

Юлия Путинцева (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева станцевала под свист турецких болельщиков после победы в третьем круге Australian Open.

Встреча c представительницей Турции Зейнеп Сенмез (112-я ракетка мира) завершилась победой Путинцевой (94-я ракетка) со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

На протяжении всего матча Сенмез активно поддерживала многочисленная группа турецких болельщиков. Они даже кричали в ключевые моменты, когда Путинцева подавала. Выиграв матчбол, теннисистка приложила руку к уху в жесте «я вас не слышу». Затем она начала танцевать на корте под гул и свист публики.

В четвертом круге Australian Open Путинцева сыграет с американкой Ивой Йович.

Путинцева родилась в Москве и до 2012 года выступала за Россию. В ее активе три титула WTA Tour в одиночном разряде: Кубок Нюрнберга 2019 года, Гран-при Будапешта 2021 года и Классика Бирмингема 2024 года.

Трижды выходила в четвертьфинал турниров «Большого шлема»: два из них — на Открытом чемпионате Франции (2016 и 2018 годы) и один — на Открытом чемпионате США (2020 год).