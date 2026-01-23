 Перейти к основному контенту
Реклама
Россиян допустили на юниорские турниры по тяжелой атлетике с флагом

IWF допустила российских спортсменов до 23 лет на турниры с флагом и гимном
Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что IWF допустила до соревнований российских тяжелоатлетов до 23 лет с флагом и гимном
Фото: Toru Hanai / Getty Images
Фото: Toru Hanai / Getty Images

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила к своим турнирам российских спортсменов в возрасте до 23 лет. Об этом на форуме «Знание. Государство» сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Вчера пошла информация, что тяжелая атлетика приняла решение о допуске всех с флагом и гимном до 23 лет, сегодня будет объявлено. Взрослые — после восстановления ОКР», — цитирует Дегтярева «РИА Новости».

Взрослые российские спортсмены выступают на турнирах IWF в нейтральном статусе.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения с россиян и белорусов на участие в международных турнирах, в том числе в командных видах.

Ранее российских юниоров под национальными флагами допустили в конном спорте, фехтовании, керлинге, волейболе, софтболе и бейсболе.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Иван Витченко Иван Витченко
тяжелая атлетика Михаил Дегтярев отстранение спортсменов
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
