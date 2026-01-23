Россиян допустили на юниорские турниры по тяжелой атлетике с флагом
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила к своим турнирам российских спортсменов в возрасте до 23 лет. Об этом на форуме «Знание. Государство» сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Вчера пошла информация, что тяжелая атлетика приняла решение о допуске всех с флагом и гимном до 23 лет, сегодня будет объявлено. Взрослые — после восстановления ОКР», — цитирует Дегтярева «РИА Новости».
Взрослые российские спортсмены выступают на турнирах IWF в нейтральном статусе.
В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения с россиян и белорусов на участие в международных турнирах, в том числе в командных видах.
Ранее российских юниоров под национальными флагами допустили в конном спорте, фехтовании, керлинге, волейболе, софтболе и бейсболе.
