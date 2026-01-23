 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Реклама
Спорт⁠,
0

Экс-тренера «Зенита» госпитализировали в Румынии из-за проблем с сердцем

Мирча Луческу госпитализировали в Румынии из-за проблем с сердцем
Причиной стали осложнения после простуды, усугубившие его давнюю проблему с сердцем
Мирча Луческу
Мирча Луческу (Фото: Christian Hofer / Getty Images)

Румынский специалист Мирча Луческу был срочно доставлен в больницу в Бухаресте. Как сообщает издание ProSport, ухудшение состояния здоровья 80-летнего тренера началось в конце 2025 года на фоне перенесенной простуды, которая дала осложнение на сердечно-сосудистую систему.

Из-за госпитализации Луческу вынужден был отменить рабочий визит в Турцию, где планировал наблюдать за кандидатами в сборную Румынии на тренировочных сборах местных клубов.

Позже сам специалист подтвердил факт госпитализации, уточнив детали своего состояния. «Да, это верно, я снова был доставлен в больницу <...>. У меня был сильный грипп, из-за которого поднялась температура до 39 градусов», — заявил тренер, добавив, что планирует вернуться к работе в связи с подготовкой к важному отборочному матчу чемпионата мира против сборной Турции 26 марта.

Луческу не впервые сталкивается с проблемами со здоровьем. В 2009 году, будучи главным тренером «Шахтера», он перенес операцию на сердце. А в 2012-м был прооперирован, после того как попал в ДТП.

Луческу начал тренерскую карьеру еще в 1979 году; киевское «Динамо» возглавил с лета 2020-го. С командой он выиграл чемпионат (2020/21), Кубок (2020/21) и Суперкубок Украины (2020).

На Украине румынский специалист также возглавлял «Шахтер» (с 2004 по 2016 год), с которым выиграл восемь чемпионатов страны, завоевал шесть Кубков и семь Суперкубков, а также Кубок УЕФА (2008/09).

В сезоне 2016/17 Луческу возглавлял «Зенит». Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга завоевал Суперкубок России, а в чемпионате занял третье место.

Он также тренировал сборные Румынии и Турции, румынские «Корвинул», «Динамо» (Бухарест), «Рапид», итальянские «Пизу», «Брешию», «Реджану», «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ».

В ноябре 2023 года Луческу объявил о завершении тренерской карьеры, но уже в августе 2024-го вернулся на пост главного тренера в сборную Румынии.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Футбол Мирча Луческу
