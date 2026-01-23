 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,26 x 65 2 4,05
Спорт⁠,
0

Медведев отыгрался с 0:2 по сетам и вышел в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист с трудом обыграл венгра Фабиана Марожана — 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3
Фото: Lintao Zhang / Getty Images
Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 29-летний россиянин, 11-й сеяный, обыграл венгра Фабиана Марожана, 47-ю ракетку мира, со счетом 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

Россиянин первым на нынешнем Australian Open выиграл матч, уступая 0:2 по сетам.

В 1/8 финала соперником Медведева будет американец Лернер Тьен (29-й номер рейтинга ATP), которому он в прошлом году проиграл дважды, в том числе во втором круге Australian Open.

Медведев занимает 12-е место в мировом рейтинге, на его счету 22 титула ATP. На Australian Open он трижды доходил до финала (2021, 2022, 2024).

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Даниил Медведев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Мирра Андреева второй раз подряд с «баранкой» победила на Australian Open
Спорт
Шнайдер отыграла три матчбола и вышла в третий круг Australian Open
Спорт
Медведев впервые за два года вышел в третий раунд Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Суд удовлетворил иск Амурского ГПЗ к Linde из-за пожаров Бизнес, 11:08
«Синара» назвала недооцененные акции с учетом цен на сырье и курса рубля Инвестиции, 11:05
✍🏻 Сила или балласт: проверьте команду на эффективность. Тест 11:04
Reuters узнал, кем Индия начала заменять российских поставщиков нефти Политика, 11:02
ФСБ задержала в Крыму двух диверсантов Политика, 10:58
Начать заново. Как возобновить карьерный путь после долгого перерыва Образование, 10:54
Самолет Пхукет — Барнаул планирует экстренно приземлиться в Китае Общество, 10:54
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
FT узнала, что глав компаний не выпускали из зала после речи Трампа Политика, 10:53
В российских школах сократят часы на иностранный язык с 510 до 408 Общество, 10:42
Тренер сборной Белоруссии временно возглавил баскетбольный «Зенит» Спорт, 10:38
Трамвай сошел с рельс на Ростокинском проезде в Москве Общество, 10:36
Делегация США рассказала Путину о встрече Трампа с Зеленским в Давосе Политика, 10:32
В Алтайском крае двоих подростков обвинили в совершении диверсии Политика, 10:26
Соболенко победила сменившую гражданство россиянку на Australian Open Спорт, 10:26