Медведев отыгрался с 0:2 по сетам и вышел в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист с трудом обыграл венгра Фабиана Марожана — 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3

Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 29-летний россиянин, 11-й сеяный, обыграл венгра Фабиана Марожана, 47-ю ракетку мира, со счетом 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.

Россиянин первым на нынешнем Australian Open выиграл матч, уступая 0:2 по сетам.

В 1/8 финала соперником Медведева будет американец Лернер Тьен (29-й номер рейтинга ATP), которому он в прошлом году проиграл дважды, в том числе во втором круге Australian Open.

Медведев занимает 12-е место в мировом рейтинге, на его счету 22 титула ATP. На Australian Open он трижды доходил до финала (2021, 2022, 2024).

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.