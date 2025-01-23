Первого олимпийского чемпиона Таиланда посадили за сексуальное насилие

Чемпиону Игр-1996 в боксе Сомлуку Камсингу дали чуть больше трех лет за то, что в 2023-м он увел из бара 17-летнюю девушку к себе в отель и пытался изнасиловать. Он отрицает обвинения и пообещал обжаловать приговор

Сомлук Камсинг (слева) на Олимпиаде в Атланте (Фото: Al / Getty Images)

Бывшего боксера Сомлука Камсинга, который в 1996 году стал первым олимпийским чемпионом в истории Таиланда, приговорили к трем годам, одному месяцу и десяти дням лишения свободы за сексуальное насилие над 17-летней девушкой. Об этом сообщает AP.

Суд Кхонкэна, родной провинции Камсинга, признал его виновным в том, что он в декабре 2023-го обманом увел 17-летнюю девушку из бара к себе в отель и пытался ее изнасиловать.

Изначально суд дал Камсингу четыре года и восемь месяцев тюремного заключения, но сократил срок, поскольку обвиняемый содействовал следствию, хоть и отрицал все обвинения.

Камсинг пообещал обжаловать приговор.

Камсинг начинал спортивную карьеру в тайском боксе, но потом занялся классическим боксом. На Играх в Атланте он победил в финале болгарина Серафима Тодорова в весовой категории до 57 кг.

Боксер также участвовал в Олимпиадах в Сиднее и Афинах.

После окончания спортивной карьеры Камсинг снимался в кино, был певцом, потерпел неудачу в попытке зарабатывать заправками, участвовал в выставочных боях и телешоу.