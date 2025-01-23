Первого олимпийского чемпиона Таиланда посадили за сексуальное насилие
Бывшего боксера Сомлука Камсинга, который в 1996 году стал первым олимпийским чемпионом в истории Таиланда, приговорили к трем годам, одному месяцу и десяти дням лишения свободы за сексуальное насилие над 17-летней девушкой. Об этом сообщает AP.
Суд Кхонкэна, родной провинции Камсинга, признал его виновным в том, что он в декабре 2023-го обманом увел 17-летнюю девушку из бара к себе в отель и пытался ее изнасиловать.
Изначально суд дал Камсингу четыре года и восемь месяцев тюремного заключения, но сократил срок, поскольку обвиняемый содействовал следствию, хоть и отрицал все обвинения.
Камсинг пообещал обжаловать приговор.
Камсинг начинал спортивную карьеру в тайском боксе, но потом занялся классическим боксом. На Играх в Атланте он победил в финале болгарина Серафима Тодорова в весовой категории до 57 кг.
Боксер также участвовал в Олимпиадах в Сиднее и Афинах.
После окончания спортивной карьеры Камсинг снимался в кино, был певцом, потерпел неудачу в попытке зарабатывать заправками, участвовал в выставочных боях и телешоу.
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