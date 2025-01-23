РФС назвал даты матча за Суперкубок и старта нового сезона РПЛ
Матч за Суперкубок России в 2025 году запланирован на 12 июля, следует из опубликованного на сайте РФС календарного плана мероприятий.
Следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 18 июля, старт розыгрыша Кубка России — 22 июля.
В 2024 году в матче за Суперкубок встретились «Зенит» (как чемпион страны и обладатель Кубка) и «Краснодар», ставший вторым в сезоне РПЛ.
Матч прошел 13 июля в Волгограде и завершился со счетом 4:2 в пользу команды Сергея Семака.
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