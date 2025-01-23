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РФС назвал даты матча за Суперкубок и старта нового сезона РПЛ

РФС: матч за Суперкубок пройдет 12 июля, новый сезон РПЛ стартует 18 июля
Суперкубок запланирован на 12 июля, РПЛ стартует спустя шесть дней. Розыгрыш Кубка России начнется 22 июля
Футболист &laquo;Зенита&raquo; Вильмар Барриос с Суперкубком-2024
Футболист «Зенита» Вильмар Барриос с Суперкубком-2024 (Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» / ТАСС)

Матч за Суперкубок России в 2025 году запланирован на 12 июля, следует из опубликованного на сайте РФС календарного плана мероприятий.

Следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 18 июля, старт розыгрыша Кубка России — 22 июля.

В 2024 году в матче за Суперкубок встретились «Зенит» (как чемпион страны и обладатель Кубка) и «Краснодар», ставший вторым в сезоне РПЛ.

Матч прошел 13 июля в Волгограде и завершился со счетом 4:2 в пользу команды Сергея Семака.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Суперкубок Российская премьер-лига (РПЛ)
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