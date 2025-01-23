ПСЖ обыграл «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов, уступая со счетом 0:2

ПСЖ обыграл «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, уступая со счетом 0:2

«Манчестер Сити» к 56-й минуте вел со счетом 2:0, однако команда Пепа Гвардиолы проиграла французскому клубу со счетом 4:2

Фото: Mike Hewitt / Getty Images

«Пари-Сен Жермен» обыграл «Манчестер Сити» в домашнем матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча в Париже завершилась со счетом 4:2.

В составе хозяев голами отметились Усман Дембеле (56-я минута), Брэдли Барколя (61), Жоау Невеш (78) и Гонсалу Рамуш (96). У «Сити» отличились Джек Грилиш (50-я минута), Эрлинг Холанд (53).

Ворота ПСЖ защищал Джанлуиджи Доннарумма. Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, который летом перешел во французский клуб, провел этот матч в запасе.

ПСЖ поднялся на 22-ю строчку в таблице, набрав десять очков. «Манчестер Сити» с восьмью очками расположился на 25-м месте. Команда Пепа Гвардиолы рискует не выйти в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 12 лет.

В параллельном матче «Реал» Мадрид с разгромным счетом обыграл «Зальцбург» (5:1). Нападающий Винисиус забил 100-й гол за «Реал» во всех турнирах. Форвард стал вторым бразильским игроком, который добился такого результата в составе мадридской команды. Лидером по этому показателю является Роналдо (104).

Результаты остальных матчей игрового дня ЛЧ

«РБ Лейпциг» — «Спортинг» — 2:1

«Шахтер» Донецк — «Брест» — 2:0

«Арсенал» — «Динамо» Загреб — 3:0

«Милан» — «Жирона» — 1:0

«Спарта» Прага — «Интер» Милан — 0:1

«Фейеноорд» — «Бавария» — 3:0

«Селтик» — «Янг Бойз» — 1:0

Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.