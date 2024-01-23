Лучший игрок НБА прошлого сезона набрал 70 очков и побил клубный рекорд

Центровой «Филадельфии» стал девятым игроком в истории НБА, кому удалось набрать 70 и более очков за матч. Эмбиид побил клубный рекорд Уилта Чемберлена, который был установлен в 1967 году

Джоэл Эмбиид (Фото: Tim Nwachukwu / Getty Images)

«Филадельфия Севенти Сиксерс» обыграла «Сан-Антонио Сперс» со счетом 133:123 в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Лучшим игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, набравший 70 очков и сделавший 18 подборов. У проигравших 33 очка на счету Виктора Вембаньямы.

Эмбиид стал девятым игроком в истории НБА, кому удалось набрать 70 и более очков за матч. 29-летний центровой обновил личный (50 очков) и клубный рекорды. Двукратный чемпион НБА Уилт Чемберлен в 1967 году набирал 68 очков.

Эмбиид был признан самым ценным игроком (MVP) прошлого сезона. В нынешнем сезоне центровой в среднем набирает 36,1 очка, делает 11,6 подбора и 5,9 передачи.

«Филадельфия» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 29 побед при 13 поражениях.