Лидер КХЛ «Металлург» вырвал победу у «Нефтехимика» в серии буллитов

Лидер КХЛ вырвал победу у «Нефтехимика» в серии буллитов

«Металлург» победил со счетом 4:3

Роман Канцеров (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Магнитогорский «Металлург» победил по буллитам нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 4:3.

У хозяев льда шайбы забросили Егор Коробкин (на 25-й минуте), Никита Коротков (35), Роман Канцеров (49). Победный буллит на счету Руслана Исхакова (65).

У «Нефтехимика» забивали Григорий Селезнев (3), Лука Профака (42) и Тимур Хайруллин (53).

У «Металлурга» в состав не попал двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов.

«Металлург» лидирует в сводной таблице КХЛ, «Нефтехимик» — пятый в Восточной конференции.