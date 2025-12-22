Лидер КХЛ вырвал победу у «Нефтехимика» в серии буллитов
Магнитогорский «Металлург» победил по буллитам нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 4:3.
У хозяев льда шайбы забросили Егор Коробкин (на 25-й минуте), Никита Коротков (35), Роман Канцеров (49). Победный буллит на счету Руслана Исхакова (65).
У «Нефтехимика» забивали Григорий Селезнев (3), Лука Профака (42) и Тимур Хайруллин (53).
У «Металлурга» в состав не попал двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов.
«Металлург» лидирует в сводной таблице КХЛ, «Нефтехимик» — пятый в Восточной конференции.
