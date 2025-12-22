Карим Бензема приобрел картину Пикассо
Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема сообщил в социальной сети Instagram (владелец — компания Meta, признанная в России экстремистской и запрещенной) о покупке картины Пабло Пикассо «Портрет бородатого мужчины».
Бензема опубликовал фотографию, на которой позирует рядом с картиной. Публикацию он сопроводил подписью: «Добро пожаловать домой».
Картина была написана Пикассо в 1964 году. Как отмечает издание RMC Sport, ранее она выставлялась в нью-йоркской галерее арт-дилера Хелли Нахмада. Стоимость картины не раскрывается.
37-летний Бензема провел 97 матчей за сборную Франции. В 2022 году он стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира.
