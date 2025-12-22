Игроку попали в лицо холодным фейерверком в матче Кубка лиги по футзалу
Суперлига по футзалу принесла извинения «Ухте» и ее игроку Дмитрию Хусаинову, которому попало в лицо холодным фейерверком после пропущенного командой гола. Об этом сообщается в телеграм-канале лиги.
«Ухта» в понедельник обыграла «Новую генерацию» из Сыктывкара со счетом 6:5 в матче финального этапа Кубка лиги в Кемерове.
Хусаинов после ошибки голкипера пытался помешать мячу попасть в ворота, но безуспешно. Когда он оказался возле ворот, рядом сработал холодный фейерверк, который запускают после голов. Искры попали футболисту в лицо.
Организаторы Кубка лиги принесли извинения за несвоевременный запуск пиротехники, отметили в лиге.
Хусаинов является лучшим бомбардиром «Ухты» в Суперлиге с 18 голами. В прошедшем матче он был капитаном команды и заработал красную карточку за фол в концовке.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»