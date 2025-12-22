Игроку попали в лицо холодным фейерверком в матче Кубка лиги по футзалу

Игроку «Ухты» попали в лицо холодным фейерверком в матче Кубка лиги по футзалу

Капитан «Ухты» Хусаинов после неудачной попытки спасти команду от гола оказался рядом с холодным фейерверком, который сработал после взятия ворот. Хусаинов смог продолжить встречу, но в концовке заработал красную карточку

Дмитрий Хусаинов (Фото: Страница «Ухты» в VK)

Суперлига по футзалу принесла извинения «Ухте» и ее игроку Дмитрию Хусаинову, которому попало в лицо холодным фейерверком после пропущенного командой гола. Об этом сообщается в телеграм-канале лиги.

«Ухта» в понедельник обыграла «Новую генерацию» из Сыктывкара со счетом 6:5 в матче финального этапа Кубка лиги в Кемерове.

Хусаинов после ошибки голкипера пытался помешать мячу попасть в ворота, но безуспешно. Когда он оказался возле ворот, рядом сработал холодный фейерверк, который запускают после голов. Искры попали футболисту в лицо.

Организаторы Кубка лиги принесли извинения за несвоевременный запуск пиротехники, отметили в лиге.

Хусаинов является лучшим бомбардиром «Ухты» в Суперлиге с 18 голами. В прошедшем матче он был капитаном команды и заработал красную карточку за фол в концовке.