Футбол Италия. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Наполи Болонья 1 2,17 x 3,2 2 3,9 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,55 x 4,1 2 6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,4 x 3,6 2 2,85 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Игроку попали в лицо холодным фейерверком в матче Кубка лиги по футзалу

Игроку «Ухты» попали в лицо холодным фейерверком в матче Кубка лиги по футзалу
Капитан «Ухты» Хусаинов после неудачной попытки спасти команду от гола оказался рядом с холодным фейерверком, который сработал после взятия ворот. Хусаинов смог продолжить встречу, но в концовке заработал красную карточку
Дмитрий Хусаинов
Дмитрий Хусаинов (Фото: Страница «Ухты» в VK)

Суперлига по футзалу принесла извинения «Ухте» и ее игроку Дмитрию Хусаинову, которому попало в лицо холодным фейерверком после пропущенного командой гола. Об этом сообщается в телеграм-канале лиги.

«Ухта» в понедельник обыграла «Новую генерацию» из Сыктывкара со счетом 6:5 в матче финального этапа Кубка лиги в Кемерове.

Хусаинов после ошибки голкипера пытался помешать мячу попасть в ворота, но безуспешно. Когда он оказался возле ворот, рядом сработал холодный фейерверк, который запускают после голов. Искры попали футболисту в лицо.

Организаторы Кубка лиги принесли извинения за несвоевременный запуск пиротехники, отметили в лиге.

Хусаинов является лучшим бомбардиром «Ухты» в Суперлиге с 18 голами. В прошедшем матче он был капитаном команды и заработал красную карточку за фол в концовке.

Анна Сатдинова
мини-футбол
