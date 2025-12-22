 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Суперкубок. Финал. Эр-Рияд Наполи Болонья 1 2,17 x 3,2 2 3,9 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Кристал Пэлас 1 1,55 x 4,1 2 6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,4 x 3,6 2 2,85 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,95 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,56 x 55 2 2,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Голкипера «Авангарда» признали лучшим игроком недели в КХЛ за два шатаута

В число игроков недели вошли вратарь «Авангарда» Серебряков, защитник «Ак Барса» Лямкин, форвард «Сибири» Косолапов и 19-летний хоккеист «Металлурга» Нечаев
Никита Серебряков
Никита Серебряков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков, выигравший два из трех матчей на прошедшей неделе, был признан лучшим хоккеистом своего амплуа в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Серебряков отразил почти 97% бросков по своим воротам, а против нижнекамского «Нефтехимика» (3:0) и ярославского «Локомотива» (3:0) сыграл на ноль.

Среди защитников лучшим признали Никиту Лямкина из казанского «Ак Барса», у которого четыре голевые передачи в трех играх.

Форвардом недели впервые стал Антон Косолапов (новосибирская «Сибирь») — он забросил четыре шайбы (в том числе одну победную) и сделал две передачи в трех играх.

Среди новичков лучшим стал 19-летний форвард магнитогорского «Металлурга» Игорь Нечаев, записавший на свой счет гол и пас в двух матчах.

«Металлург» лидирует в Восточной конференции, «Ак Барс» — второй, «Авангард» — третий, «Сибирь» — последняя.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Ак Барс ХК Металлург Магнитогорск ХК Сибирь
Материалы по теме
«Динамо» повторило антирекорд КХЛ и обыграло ЦСКА
Спорт
Хоккеисты СКА и «Спартака» подрались после финальной сирены в матче КХЛ
Спорт
«Ак Барс» 4-й раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
На вечере AVI Capital был представлен Проект «Музыка Света. Пробуждение» Компании, 14:00
Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса для слабовидящих Be My Eyes Технологии и медиа, 13:58
Якутия заявила о планах нарастить объем золотодобычи до 75 т в год Отрасли, 13:54
Джей Ди Вэнс оценил переговоры по Украине словом «прорыв» Политика, 13:51
Видео с места с места гибели генерала Сарварова в Москве. Видео Общество, 13:51
Хохлов заявил, что не надеется получить отсуженные у Facebook ₽65 млн Спорт, 13:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Голикова назвала регионы, где начала расти рождаемость Общество, 13:48
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
В 200-летнем доме-памятнике в Москве выставили на торги большое помещение Недвижимость, 13:43
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области Общество, 13:41
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Как телеком ищет точки роста в условиях турбулентности Тренды, 13:27
Как Москва готовит кадры для экономики будущего Отрасли, 13:23