Голкипера «Авангарда» признали лучшим игроком недели в КХЛ за два шатаута

В число игроков недели вошли вратарь «Авангарда» Серебряков, защитник «Ак Барса» Лямкин, форвард «Сибири» Косолапов и 19-летний хоккеист «Металлурга» Нечаев

Никита Серебряков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков, выигравший два из трех матчей на прошедшей неделе, был признан лучшим хоккеистом своего амплуа в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Серебряков отразил почти 97% бросков по своим воротам, а против нижнекамского «Нефтехимика» (3:0) и ярославского «Локомотива» (3:0) сыграл на ноль.

Среди защитников лучшим признали Никиту Лямкина из казанского «Ак Барса», у которого четыре голевые передачи в трех играх.

Форвардом недели впервые стал Антон Косолапов (новосибирская «Сибирь») — он забросил четыре шайбы (в том числе одну победную) и сделал две передачи в трех играх.

Среди новичков лучшим стал 19-летний форвард магнитогорского «Металлурга» Игорь Нечаев, записавший на свой счет гол и пас в двух матчах.

«Металлург» лидирует в Восточной конференции, «Ак Барс» — второй, «Авангард» — третий, «Сибирь» — последняя.