Голкипера «Авангарда» признали лучшим игроком недели в КХЛ за два шатаута
Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков, выигравший два из трех матчей на прошедшей неделе, был признан лучшим хоккеистом своего амплуа в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
Серебряков отразил почти 97% бросков по своим воротам, а против нижнекамского «Нефтехимика» (3:0) и ярославского «Локомотива» (3:0) сыграл на ноль.
Среди защитников лучшим признали Никиту Лямкина из казанского «Ак Барса», у которого четыре голевые передачи в трех играх.
Форвардом недели впервые стал Антон Косолапов (новосибирская «Сибирь») — он забросил четыре шайбы (в том числе одну победную) и сделал две передачи в трех играх.
Среди новичков лучшим стал 19-летний форвард магнитогорского «Металлурга» Игорь Нечаев, записавший на свой счет гол и пас в двух матчах.
«Металлург» лидирует в Восточной конференции, «Ак Барс» — второй, «Авангард» — третий, «Сибирь» — последняя.
